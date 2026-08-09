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Отели на Крите, Греция

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Ираклион
14
Heraklion Municipal Unit
14
Municipality of Heraklion
14
Municipality of Agios Nikolaos
5
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41 объект найдено
Отель 750 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 750 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 750 м²
Продаётся гостиница в высокоразвитой туристической зоне общей площадью 750 кв.м на участке 1…
$1,42 млн
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Отель 540 м² в Крит, Греция
Отель 540 м²
Крит, Греция
Количество спален 2
Площадь 540 м²
Продается гостиница общей площадью 540 кв.м в старом городе префектуры Ретимно. Гостиница со…
$1,77 млн
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Отель 8 500 м² в Крит, Греция
Отель 8 500 м²
Крит, Греция
Площадь 8 500 м²
Продается отель 4* с 167 номерами, расположенный в тихом местечке, всего в 400 метрах от пля…
Цена по запросу
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TekceTekce
Отель в Альмирида, Греция
Отель
Альмирида, Греция
Количество этажей 2
$2,32 млн
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Отель 550 м² в Крит, Греция
Отель 550 м²
Крит, Греция
Площадь 550 м²
Отель с видом на маяк в Старом Венецианском порту Ханьи В самом сердце Старого Венецианско…
$3,07 млн
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Отель 1 000 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 1 000 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 1 000 м²
Предлагается на продажу: Отель в префектуре Ираклион, Крит – 1 000 кв.м., 20 апартаментов и …
$3,78 млн
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Отель 970 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 970 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 970 м²
Продаётся гостиничный комплекс в Гувес, Ираклион Всего в 999 метрах от ближайшего пляжа, …
$2,55 млн
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Отель 1 300 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 1 300 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 1 300 м²
ПРОДАЕТСЯ: ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В СТАЛИДЕ, КРИТ Обзор недвижимости: Этот апарт-отель, пост…
$1,71 млн
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Отель 480 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 480 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 480 м²
Предлагается на бизнес по аренде квартир в Лименасе, Херсониссос, префектура Ираклион. Распо…
$1,06 млн
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Отель 1 411 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 1 411 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 1 411 м²
Отель на Продажу в Лименас Херсониссос – Отличная Инвестиционная Возможность Уникальная…
$3,47 млн
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Отель 1 400 м² в Кало Хорио, Греция
Отель 1 400 м²
Кало Хорио, Греция
Площадь 1 400 м²
Продается апарт-отель площадью 1400 кв.м в Лассити. Отель состоит из 15 двух комнатных апарт…
$1,01 млн
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Отель 1 м² в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Отель 1 м²
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 м²
Код собственности: HPS4181 - Отель для продажи за € 12.500.000. Этот меблированный отель пло…
$14,39 млн
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Отель 2 500 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 2 500 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 2 500 м²
Продается гостиница 2500 м² недалеко от города Ираклион на Крите. Отель состоит из 73 просто…
Цена по запросу
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Отель в Агиа Марина, Греция
Отель
Агиа Марина, Греция
Этот отель на продажу в Ханье, Крит, расположен в верхней туристической зоне Агиа Марина. От…
$1,12 млн
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Отель 790 м² в Айос-Николаос, Греция
Отель 790 м²
Айос-Николаос, Греция
Площадь 790 м²
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
$3,54 млн
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Отель в Платаниас, Греция
Отель
Платаниас, Греция
Этот отель на продажу в Платанании Ханья Крит расположен в 100 метрах от пляжа Платана . Сам…
$2,06 млн
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Отель 570 м² в Крит, Греция
Отель 570 м²
Крит, Греция
Количество спален 9
Площадь 570 м²
На продажу – Отель в центре Ханьи Представляем вашему вниманию отличный отель в истор…
$2,51 млн
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Отель 600 м² в Municipality of Rethymnon, Греция
Отель 600 м²
Municipality of Rethymnon, Греция
Площадь 600 м²
Продается комплекс апартаментов 600 кв.м. на острове Крит. Комплекс состоит из пяти квартир …
$2,72 млн
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Отель в Plaka, Греция
Отель
Plaka, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот комплекс вилл на продажу в Апокоронасе, Ханья расположен в деревне Плака на привилегиро…
$3,48 млн
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Отель в Галатас, Греция
Отель
Галатас, Греция
Этот невероятный отель на продажу в Агиои Апостолои, Ханья - мечта инвестора. Этот популярны…
$1,77 млн
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Отель в Тавронитис, Греция
Отель
Тавронитис, Греция
Этот небольшой отель на продажу в Ханья Крит расположен на главной дороге деревни Тавронит, …
$1,53 млн
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Отель 280 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 280 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 7
Площадь 280 м²
Каменный отель на продажу – Дамаста, Ираклион, Крит Отличная инвестиционная возможность н…
$413,248
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Отель 2 060 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 2 060 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 2 060 м²
Предлагаем на продажу отель в городе Ираклион, на Крите. На первом уровне располагаются …
Цена по запросу
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Отель в Колибари, Греция
Отель
Колибари, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Этот отель для продажи расположен в Колымбари, Платании, Ханье. Расположенный непосредственн…
$1,89 млн
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Отель 455 м² в Крит, Греция
Отель 455 м²
Крит, Греция
Количество спален 12
Площадь 455 м²
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
$1,12 млн
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Отель 300 м² в Иерапетра, Греция
Отель 300 м²
Иерапетра, Греция
Площадь 300 м²
Продается жилой комплекс в районе Кутсунари, недалеко от города Иерапетра. Комплекс имеет об…
$519,867
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Отель 256 м² в Платанос, Греция
Отель 256 м²
Платанос, Греция
Количество спален 5
Площадь 256 м²
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
$531,319
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Отель 1 800 м² в Municipality of Heraklion, Греция
Отель 1 800 м²
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 1 800 м²
Продается отель, расположенный рядом с пляжем с великолепным видом на море в префектуре Ирак…
Цена по запросу
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Отель 1 100 м² в Эпано Элоунда, Греция
Отель 1 100 м²
Эпано Элоунда, Греция
Площадь 1 100 м²
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
$5,04 млн
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Отель 850 м² в Калатас, Греция
Отель 850 м²
Калатас, Греция
Площадь 850 м²
Продается гостиничный номер в Акротири, Ханья. На участке 1020 кв.м. Продается гостиница 85…
$3,43 млн
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