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Отели в Крит, Греция
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93 объекта найдено
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Отель 15 спален
Mylopotamos Municipality, Греция
15
15
1 м²
Код недвижимости: HPS4181 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €12.500.000 .…
€12,50 млн
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Отель
Като Сталос, Греция
Это фантастический отель на продажу в Платаниас, Ханья, Крит. Недвижимость расположена на пл…
€2,99 млн
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Отель 67 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Драмиа, Греция
67
1
Продается гостиничный номер в муниципалитете Апокороно.На участке 5500 кв.м. продается отель…
€6,40 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ханья, Греция
9
570 м²
1
Продается гостиничный номер в центре Ханьи.На участке 140 кв.м. Продается гостиница общей пл…
€1,60 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1 179 м²
1
Продается полностью отремонтированный отель в центре города Агиос Николаос, на Крите. Отель …
€3,90 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната
Sisi, Греция
1
700 м²
1
Объект состоит из 4 этажей общей площадью около 700 кв.м и включает 12 двухкомнатных квартир…
€2,67 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель
Ханья, Греция
Этот невероятный отель на продажу в Агии Апостолой, Ханья, является мечтой инвестора. Этот п…
€1,50 млн
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Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kampani, Греция
17
850 м²
1
Продается гостиничный номер в Акротири, Ханья.На участке 1020 кв.м. Продается гостиница 850 …
€1,30 млн
1
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 54 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
54
1 000 м²
1
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
€1,65 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неон-Хорион, Греция
5
377 м²
1
Продается отель площадью 377 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на м…
€1,50 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 20 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
20
1 150 м²
1
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
€2,00 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 10 спален
Тавронитис, Греция
10
10
Этот апарт-отель на продажу в Малеме, Платаньяс, Ханья - это удивительная возможность для ин…
€1,49 млн
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Отель 23 комнаты с бассейном, с furnishings
Analipsi, Греция
23
1 000 м²
1
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
€2,20 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 24 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Stalida, Греция
24
1 000 м²
1
Продается отель площадью 1000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объек…
€1,40 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 11 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Херсониссос, Греция
11
480 м²
1
Предлагается набизнес по аренде квартир в Лименасе, Херсониссос, префектура Ираклион. Распол…
€900,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 30 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Koutouloufari, Греция
30
1 400 м²
1
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
€4,00 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 7 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Дамаста, Греция
7
280 м²
1
Продается отель площадью 280 кв.м на острове Крит. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
€400,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 8 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Херсониссос, Греция
8
400 м²
1
Предлагается к продаже уникальный мини-бутик-отель в очаровательной традиционной критской де…
€1,05 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 19 комнат с furnishings
Малия, Греция
19
750 м²
1
Продается отель площадью 750 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
€399,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 33 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Каврохори, Греция
33
800 м²
1
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
€850,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 54 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Koutouloufari, Греция
54
2 000 м²
1
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
€2,20 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 18 комнат с furnishings
Лимин-Херсонису, Греция
18
900 м²
1
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на лес. Недвижимо…
€820,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
30
1 145 м²
1
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
€2,80 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 42 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимин-Херсонису, Греция
42
1 411 м²
1
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
€2,50 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 42 комнаты с furnishings
Айос-Николаос, Греция
42
1 700 м²
1
Продается отель в туристическом месте недалеко от Агиос Николаос, на Крите. Отель состоит из…
€1,30 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 13 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings
Stalida, Греция
13
440 м²
1
Предлагается на продажу жилой комплекс всего в 35 метрах от моря в очень привилегированном м…
€999,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель 23 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Analipsi, Греция
23
1 760 м²
1
Предлагается к продаже гостиничный блок в муниципалитете Херсониссос. Отель занимает 1760 кв…
€1,40 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Отель
Айос-Мирон, Греция
Это роскошный комплекс люкс на продажу в Ираклионе Крит. Он расположен на склоне холма недал…
€3,00 млн
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Отель с Spalni
Platanias, Греция
Этот отель на продажу в Платанании Ханья Крит расположен в 100 метрах от пляжа Платана . Сам…
€1,75 млн
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Отель с холодильником
Тавронитис, Греция
Этот отель на продажу в Ханья Крит расположен на пляже Малеме. Малеме - очень популярная тур…
€600,000
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