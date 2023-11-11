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Отели в Корфу, Греция
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119
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71 объект найдено
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Отель
Rachtades, Греция
400 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€570,000
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Отель
Karousades, Греция
1 350 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,48 млн
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Отель
Rachtades, Греция
200 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
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Отель 1 комната
Gousades, Греция
1
220 м²
1
Продается отель площадью 220 кв.м на острове Корфу. У объекта есть солнечные батареи для наг…
€260,000
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Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кавос, Греция
1
400 м²
1
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
€620,000
Рекомендовать
Отель 16 комнат с furnishings
Кавос, Греция
16
385 м²
1
Продается отель площадью 385 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью. К недв…
€420,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kokkini, Греция
1
1
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
€2,40 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Георгиос, Греция
1
1 200 м²
1
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объе…
€2,25 млн
Рекомендовать
Отель 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Gordios, Греция
4
260 м²
2
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
€600,000
Рекомендовать
Отель 105 комнат с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
105
3 863 м²
1
Продается отель площадью 3863 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. У объ…
€10,50 млн
Рекомендовать
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
36 000 м²
Греция Ионические острова о-в Корфу Отельный комплекс на острове К…
€72,50 млн
Рекомендовать
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
Греция Ионические острова о-в Корфу Отель с пляжем В…
€13,50 млн
Рекомендовать
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
Греция Ионические острова о-в Корфу Отель 4* на острове Корфу …
€19,50 млн
Рекомендовать
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
17 500 м²
Греция Ионические острова о-в Корфу Великолепный отель с пляжем …
€60,00 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном
Касьопи, Греция
1
300 м²
1
На севере острова Корфу, на первой береговой линии продаётся коттедж, состоящий из 3 этажей,…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Peroulades, Греция
1
500 м²
1
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу на живописном острове Корфу. Этот небольшой комп…
€750,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море
Acharavi, Греция
1
1
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс на севере острова Корфу, в популярном турист…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Корфу, Греция
1
4 600 м²
1
В 3,5 км от столицы острова Корфу, продаётся роскошная гостиница. Расположившись в одном из …
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море
Peroulades, Греция
1
1 500 м²
1
На северном побережье острова Корфу, в одном из популярных направлений среди туристов продае…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 40 комнат с furnishings, под аренду
Кавос, Греция
40
740 м²
3
Продается красивый прибрежный отель в районе Кавос, на самом юге острова Корфу. Отель состои…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 52 комнаты с бассейном, с furnishings
Авлиоте, Греция
52
1 900 м²
1
На северо-западе острова Корфу в центре оживленного поселка Айос Стефанос продается гостиниц…
€2,70 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Kontokali, Греция
1
950 м²
1
Продается отель площадью 950 кв.м в живописном местечке на острове Корфу в районе Кондокали.…
€650,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Benitses, Греция
1
640 м²
4
В одном из самых популярных поселков о. Корфу продается небольшой комплекс из 14 апартаменто…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 14 комнат с furnishings
Episkopiana, Греция
14
1 030 м²
1
Продается гостиница площадью 1030 кв.м в поселке Мораитика на юго-востоке Корфу. Семейные ап…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с furnishings
Скриперон, Греция
1
400 м²
1
Продаётся гостиница в центре посёлка, в 13 км от столицы острова Керкиры. Двухэтажная гостин…
€2,35 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Roda, Греция
1
400 м²
1
Продается уютный отель площадью 400 кв.м в Роде, на самом севере прекрасного острова Корфу! …
€1,10 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Sidari, Греция
1
800 м²
1
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс, расположенный на севере острова Корфу. Комп…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Spartilas, Греция
1
410 м²
1
К Вашему вниманию предлагается неоклассический комплекс, с полной конфиденциальностью, распо…
€2,20 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Korakades, Греция
1
400 м²
1
На восточном побережье острова Корфу продаётся мини отель. Расположившись на 7000 кв.м земел…
€3,00 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
1
360 м²
1
К югу от столицы о.Корфу продаются апартаменты 360 кв.м состоящим из 10 номеров, на участке …
€600,000
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