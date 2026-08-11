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Отели в Корфу, Греция

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2 объекта найдено
Отель 4 600 м² в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Отель 4 600 м²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 4 600 м²
Отель на продажу на острове Корфу — исключительное инвестиционное предложение Располо…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 580 м² в Аликес Потамоу, Греция
Отель 580 м²
Аликес Потамоу, Греция
Количество спален 8
Площадь 580 м²
Продается отель площадью 580 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
$3,54 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Realting.com
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