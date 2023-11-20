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Отели в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция

коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Отель 1 комната с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 1
Площадь 930 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница площадью 930 кв.м в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница с…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 22 комнаты с furnishings в Nei Pori, Греция
Отель 22 комнаты с furnishings
Nei Pori, Греция
Комнаты 22
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Продается отель в небольшом, но очень красивом курорном городке Олимпийской Ривьеры. Номерно…
€1,000,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 1
Площадь 455 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 455 кв.м. в одном из чудеснейших уголков Пиерии. Территория при…
€1,000,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 15 комнат с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Отель 15 комнат с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 15
Площадь 420 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница вл…
€630,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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