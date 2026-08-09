Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Dion - Olympos Municipality
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Dion Olympos Municipality, Греция

;
коммерческая недвижимость
6
Отель Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Отель 900 м² в Скотина, Греция
Отель 900 м²
Скотина, Греция
Площадь 900 м²
Продается традиционный отель в регионе Пиерии расположенный на высоте 900 метров в горах миф…
$1,53 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 1 100 м² в Platamonas, Греция
Отель 1 100 м²
Platamonas, Греция
Площадь 1 100 м²
Продается четырехэтажная гостиница в центре куротртного поселка Олимпийской Ривьеры. На перв…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 10 496 м² в Неи Пори/Неи Порои, Греция
Отель 10 496 м²
Неи Пори/Неи Порои, Греция
Количество спален 191
Площадь 10 496 м²
Код собственности: HPS5395 - Отель для продажи в Ист-Олимпос-Платамонас за €25.000.000. Этот…
$28,77 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Отель 1 100 м² в Platamonas, Греция
Отель 1 100 м²
Platamonas, Греция
Площадь 1 100 м²
Продается гостиница на первой береговой линии в куротрном поселке Олимпийской Ривьеры. Четыр…
$3,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 1 600 м² в Неос Пантелеймонас, Греция
Отель 1 600 м²
Неос Пантелеймонас, Греция
Площадь 1 600 м²
Продается отель 1.600 кв.м. на участке площадью 6.500 кв.м., в Северной части Греции. Зда…
$236,142
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 820 м² в Скотина, Греция
Отель 820 м²
Скотина, Греция
Площадь 820 м²
Продается отель площадью 820 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
$1,51 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти