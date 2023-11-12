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Муниципалитет Аристотеля
Гостиницы, отели
Отели в Муниципалитет Аристотеля, Греция
Иерисос
8
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14 объектов найдено
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Отель 10 комнат
Nea Roda, Греция
10
350 м²
3
Hotel for sale in Ammouliani, Stagiron - Akanthou of Chalkidiki for 850.000€ (Listing No KG1…
€850,000
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Пиргадикия, Греция
600 м²
-1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Гостиница 23 WC Площадь: 600 m2, 3 Уровни, Новостройка, Автостоянка…
€1,95 млн
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Отель
Пиргадикия, Греция
600 м²
Код недвижимости: HPS431 - Отель, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Панагии Пиргадикия за € 1 950 000. Это…
€1,95 млн
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Отель 16 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings
Иерисос, Греция
16
740 м²
1
Продается отель площадью 740 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море, на город. Н…
€1,10 млн
Рекомендовать
Отель 9 спален с Spalni, с холодильником
Муниципалитет Аристотеля, Греция
9
350 м²
The unusual apartment hotel is located 50 meters from the sandy beach on the island Ammoulia…
€850,000
Рекомендовать
Отель 6 комнат с Spalni
Иерисос, Греция
6
224 м²
3
Предлагается на продажу гостиница площадью 224 кв.мв живописной приморской деревушке на полу…
Цена по запросу
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Отель 1 комната с видом на море
Nea Roda, Греция
1
5 400 м²
1
Продается недостроенная гостиница на берегу моря, на третьем пальце полуострова Халкидики, н…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 23 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пиргадикия, Греция
23
600 м²
3
Продается гостиница площадью 600 кв.м на полуострове Ситония, Халкидики. Гостиница состоит и…
€1,95 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Nea Roda, Греция
1
212 м²
1
Продается жилой комплекс площадью 220 кв.м в туристическом поселке полуострова Афон. Двухуро…
€620,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
1
400 м²
1
Продается гостиница площадью 400 кв.м в Аммульяни, Халкидики. Гостиница состоит из 9 номеров…
€1,30 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Пиргадикия, Греция
1
494 м²
3
Продаётся трёхэтажная гостиница в живописном посёлке. Здание состоит из: - Коммерческое поме…
€900,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nautilus, Греция
1
160 м²
2
Продаётся мини-отель площадью 160 кв.м на Афоне. Гостиница состоит из двух уровней. На перво…
€700,000
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Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Уранополис, Греция
1
1 000 м²
3
Продается гостиница в Урануполи, Халкидики - Афон. Гостиница состоит из 22 номеров площадью …
€2,00 млн
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Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Иерисос, Греция
1
1 300 м²
1
Продаётся жилой комплекс на первой линии от моря в районе Афона. Территория комплекса состав…
€4,00 млн
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