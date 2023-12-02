Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Катерини
  5. Гостиницы, отели

Отели в Катерини, Греция

Коринос
7
Отель В архив
Очистить
37 объектов найдено
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Катерини, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 18
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Продается отель площадью 600 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
€1,20 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 9 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Катерини, Греция
Отель 9 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Катерини, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается отель площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 2уровнях. Втор…
€330,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 14 спален с видом на море, с furnishings в Катерини, Греция
Отель 14 спален с видом на море, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 480 кв.м на Олимпийской Ривьере. Отель расположен на 3уровнях. Перв…
€1,59 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 28 комнат с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Отель 28 комнат с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 28
Площадь 820 м²
Количество этажей 5
Продается отель площадью 820 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный в…
€1,40 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Отель 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 16
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
€650,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 18 комнат с видом на море, с furnishings в Катерини, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 18
Площадь 460 м²
Количество этажей 4
Продается четырехэтажная гостиница в куротном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет…
€690,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 18
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Продается отель в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажный отель владеет угловым р…
€850,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море в Коринос, Греция
Отель 1 комната с видом на море
Коринос, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается отель расположеный на первой береговой линии. Площадь трехэтажного отеля составляе…
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 18 комнат с furnishings в Катерини, Греция
Отель 18 комнат с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 18
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу гостиница-бутик 2-х звездочная в популярном туристическом поселке ре…
€1,000,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 23 комнаты с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 23 комнаты с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 23
Площадь 720 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 720 кв.м в регионе Пиерия. Гостиница расположена на первой лини…
€1,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 17 комнат с furnishings в Катерини, Греция
Отель 17 комнат с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 17
Площадь 376 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 300 кв.м в одном из туристических поселков, расположенных у под…
€525,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 14 комнат с furnishings в Катерини, Греция
Отель 14 комнат с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 14
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница на первой линии в 20 метрах от берега в прибрежном поселке региона Пиери…
€900,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 47 комнат с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 47 комнат с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 47
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию гостиничный комплекс в одном из самых чудесных уголков Олимпийско…
€3,00 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 17 комнат с furnishings в Катерини, Греция
Отель 17 комнат с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 17
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Продается традиционный отель в регионе Пиерии расположенный на высоте 900 метров в горах миф…
€1,30 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 18 комнат с furnishings в Коринос, Греция
Отель 18 комнат с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 18
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 700 кв.м со своей территорией 310 кв.м в популярном курортном п…
€750,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 29 комнат с furnishings в Катерини, Греция
Отель 29 комнат с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 29
Площадь 760 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница площадью 760 кв.м в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Го…
€1,30 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 14 комнат с furnishings в Катерини, Греция
Отель 14 комнат с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 14
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Предлагается гостиница площадью 800 кв.м + 170 кв.м подвального помещения находящаяся на пер…
€2,80 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Elatochori, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Elatochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вашему вниманию Эксклюзив от Grekodom Development! Продается гостиница в живописн…
€1,60 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
€650,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Kallithea, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 850 кв.м. в популярном курортном поселке Пиреии. Гостиница сост…
€950,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается здание общей площадью 500 кв.м в Олимпийской ривьере. Здание состоит из семи магаз…
€800,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 1000 кв.м. Гостиница состоит из 29 полностью оборудованных номе…
€1,000,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с furnishings в Коринос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 650 кв.м. в ценре популярного туристического поселка. Гостиница…
€1,20 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Elatochori, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Elatochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Гостиничный комплекс расположился в горах, в окружении чудесной живописной природы Олимпийск…
€1,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница на первой береговой линии в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состо…
€1,000,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с furnishings в Коринос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 900 кв.м. в популярном курорте Пиерии. Гостиница имеет угловое …
€1,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 1
Площадь 950 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 4 этажей …
€800,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница общей площадью 350 кв.м. в популярном курортном поселке Олимпийской Ривь…
€700,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 16 комнат с furnishings в Катерини, Греция
Отель 16 комнат с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 16
Площадь 500 м²
Количество этажей 5
Продается пятиэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница расположена в курор…
€550,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 17 комнат с furnishings в Катерини, Греция
Отель 17 комнат с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 17
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница площадью 650 кв.м., в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница с…
€850,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в Катерини

коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти