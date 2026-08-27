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Отели в Катерини, Греция

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Коринос
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5 объектов найдено
Отель 580 м² в Коринос, Греция
Отель 580 м²
Коринос, Греция
Площадь 580 м²
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
$767 461
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Отель 2 694 м² в Олимпиаки Акти, Греция
Отель 2 694 м²
Олимпиаки Акти, Греция
Площадь 2 694 м²
Количество этажей 4
Продаётся: 4-звёздочный отель & SPA – исключительная инвестиционная возможность на Олимпийск…
$6,34 млн
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Отель 700 м² в Коринос, Греция
Отель 700 м²
Коринос, Греция
Площадь 700 м²
Продается отель площадью 700 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, н…
$767 461
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Grekodom Development
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Отель 500 м² в Коринос, Греция
Отель 500 м²
Коринос, Греция
Площадь 500 м²
Продается здание общей площадью 500 кв.м в Олимпийской ривьере. Здание состоит из семи магаз…
$944 567
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Grekodom Development
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Отель 750 м² в Moschopotamos, Греция
Отель 750 м²
Moschopotamos, Греция
Площадь 750 м²
Предлагаем Вашему вниманию Эксклюзив от Grekodom Development! Продается гостиница в живописн…
$1,89 млн
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Grekodom Development
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Типы недвижимости в Катерини

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