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Отели в Municipality of Sithonia, Греция

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Sithonia Municipal Unit
34
Никити
15
Неос-Мармарас
9
Toroni Municipal Unit
4
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38 объектов найдено
Отель 1 500 м² в Municipality of Sithonia, Греция
Отель 1 500 м²
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 1 500 м²
Фантастическая возможность для будущего инвестиционного развития с потрясающим видом на море…
$3,30 млн
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Halkidiki Properties
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Отель 500 м² в Ormos Panagias, Греция
Отель 500 м²
Ormos Panagias, Греция
Площадь 500 м²
отель Перед морем, в замечательном месте в Ситонии, в маленьком раю Халкидики. Недвижимость …
$7,52 млн
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Halkidiki Properties
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Отель 540 м² в Никити, Греция
Отель 540 м²
Никити, Греция
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 540 м²
Код недвижимости: HPS270 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 2 000 000. Это 540 кв. Отел…
$3,22 млн
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Отель 1 760 м² в Municipality of Sithonia, Греция
Отель 1 760 м²
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 1 760 м²
Идеальная возможность инвестировать в процветающий гостиничный бизнес в живописных Халкидика…
$1,37 млн
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Halkidiki Properties
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Отель 420 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 420 м²
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 420 м²
🏨 Отель у моря на продажу – Неос Мармарас, Халкидики Роскошный отель площадью 420 кв.м. …
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Отель 650 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 650 м²
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 650 м²
Код собственности: HPS4423 - Отель для продажи в Ситонии Неос Мармарас за €1.000.000. Этот 6…
$1,16 млн
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TekceTekce
Отель 500 м² в Municipality of Sithonia, Греция
Отель 500 м²
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 500 м²
Отель в пешей доступности от моря, в замечательном месте в Ситонии, в самом сердце Халкидики…
$911,280
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Halkidiki Properties
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Отель 1 350 м² в Никити, Греция
Отель 1 350 м²
Никити, Греция
Количество спален 28
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 350 м²
Код собственности: HPS5332 - Отель для продажи в Ситонии Никити за €3.000.000. Этот 1350 кв.…
$3,45 млн
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Отель 1 183 м² в Никити, Греция
Отель 1 183 м²
Никити, Греция
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 1 183 м²
Код недвижимости: HPS3139 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 3.300.000. Это 698 кв. Оте…
$5,75 млн
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Отель 600 м² в Municipality of Sithonia, Греция
Отель 600 м²
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 600 м²
Отель в пешей доступности от моря, в замечательном месте в Ситонии, в самом сердце Халкидики…
$1,82 млн
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Halkidiki Properties
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Отель 1 200 м² в Торони, Греция
Отель 1 200 м²
Торони, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 200 м²
Код собственности: HPS3789 - Отель для продажи в центре Торони за 2,750.000 евро. Этот 1200 …
$3,16 млн
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Отель 150 м² в Никити, Греция
Отель 150 м²
Никити, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
Property Code: HPS4447 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 500.000 . This 150.00 sq. …
$581,150
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Отель 510 м² в Никити, Греция
Отель 510 м²
Никити, Греция
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 510 м²
Код недвижимости: HPS3249 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 1.400.000. Это 510 кв. Оте…
$1,96 млн
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Отель 650 м² в Никити, Греция
Отель 650 м²
Никити, Греция
Площадь 650 м²
Идеальная возможность для инвестиций в Халкидики, Греция. Недвижимость отеля на продажу в Си…
$4,33 млн
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Halkidiki Properties
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Отель 1 400 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 400 м²
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 1 400 м²
Продаётся коммерческий отель категории 3 звезды с бассейном в Неос Мармарасе, район Парадисо…
$3,54 млн
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Grekodom Development
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Отель 224 м² в Municipality of Sithonia, Греция
Отель 224 м²
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 224 м²
Продаётся 1/3 часть апарт-отеля на полуострове Ситония. Площадь отеля составляет 224 кв.м. и…
$885,531
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Grekodom Development
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Отель 1 780 м² в Сикея, Греция
Отель 1 780 м²
Сикея, Греция
Площадь 1 780 м²
Продается Отель 1.780 кв.м. на участке 8.382 кв.м. в Ситонии В живописном районе Ситон…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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Отель 580 м² в Никити, Греция
Отель 580 м²
Никити, Греция
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 580 м²
Код собственности: HPS4820 - Отель для продажи в Ситонии Никити за €1.500.000. Этот 580 кв. …
$1,73 млн
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Отель 706 м² в Никити, Греция
Отель 706 м²
Никити, Греция
Площадь 706 м²
Отель в пешей доступности от моря, в замечательном месте в Ситонии, в самом сердце Халкидики…
$3,42 млн
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Halkidiki Properties
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Отель 450 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 450 м²
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 450 м²
Отель у моря на продажу в Ситонии, Халкидики – 450 кв.м Предлагается к продаже трехэтажн…
$1,89 млн
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Grekodom Development
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Отель 200 м² в Никити, Греция
Отель 200 м²
Никити, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 200 м²
Код собственности: HPS3788 - Отель для продажи в Ситонии Никити за €2.000.000. Этот 200 кв. …
$2,30 млн
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Отель 685 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 685 м²
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 685 м²
Комплекс апартаментов расположен в зеленой зоне 6000 кв.м и имеет уникальный вид на море. …
$1,42 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 000 м² в Municipality of Sithonia, Греция
Отель 1 000 м²
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 1 000 м²
Откройте для себя редкую возможность инвестировать в собственный отель в живописном регионе …
$2,85 млн
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Halkidiki Properties
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Отель в Никити, Греция
Отель
Никити, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Отель расположен в Аг. Пляж Барбара в деревне Никити. Отель состоит из 2 отдельных объектов:…
$2,43 млн
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Отель 730 м² в Municipality of Sithonia, Греция
Отель 730 м²
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 730 м²
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон откры…
$2,95 млн
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Отель 710 м² в Никити, Греция
Отель 710 м²
Никити, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 710 м²
Property Code: HPS488 - Hotel FOR SALE in Ormilia Metamorfosi for € 3.000.000 . This 710 sq…
$3,45 млн
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Отель 200 м² в Никити, Греция
Отель 200 м²
Никити, Греция
Площадь 200 м²
Отель в пешей доступности от моря, в очень красивом месте в Ситонии, в небольшом раю Халкиди…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Отель 375 м² в Никити, Греция
Отель 375 м²
Никити, Греция
Площадь 375 м²
Отель в пешей доступности от моря, в замечательном месте в Ситонии, в самом сердце Халкидики…
$1,01 млн
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Halkidiki Properties
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Отель 1 200 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 200 м²
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 1 200 м²
Инвестируйте и стройте бизнес своей мечты в этом захватывающем отеле в Халкидики, Греция. С …
$3,99 млн
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Halkidiki Properties
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Отель 1 260 м² в Никити, Греция
Отель 1 260 м²
Никити, Греция
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 260 м²
Строящийся отель расположен в популярной деревне Никити, всего в 50 метрах от прекрасного пл…
$5,78 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Sithonia

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