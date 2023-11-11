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Греция
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The Municipality of Sithonia
Гостиницы, отели
Отели в The Municipality of Sithonia, Греция
Никити
29
Неос-Мармарас
11
Сикея
8
Отель
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55 объектов найдено
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Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
1
280 м²
1
Продается отель площадью 280 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€850,000
Рекомендовать
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
14
730 м²
1
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 30 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Торони, Греция
30
1 200 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Гостиница 30 Помещения, 30 Гостиная 30 Кухня 30 Ванная Площадь: 1200 m2, 3…
€4,00 млн
Рекомендовать
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Никити, Греция
11
710 м²
-1
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 11 Помещения, 11 Кухня 11 Ванная 12 WC Площадь: 710 m2, 2 У…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 30 спален
Сикея, Греция
30
30
1 200 м²
Код недвижимости: HPS3789 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Торони Центр € 4.000.000 . Это 1200 кв. меблир…
€4,00 млн
Рекомендовать
Отель 5 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Сикея, Греция
5
240 м²
-1
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
€580,000
Рекомендовать
Отель 6 спален с бассейном, с садом, с ландшафтным дизайном
Сикея, Греция
6
240 м²
1
4 мезонеты расположены на пляже Торони, Халкидики, на берегу моря. Они были построены в 201…
€590,000
Рекомендовать
Отель 17 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Никити, Греция
17
540 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 17 Помещения, 17 Ванная 17 WC Площадь: 540 m2, 3 Уровни, Новост…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 19 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Никити, Греция
19
1 000 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 19 Помещения, 19 Ванная 35 WC Площадь: 1000 m2, 2 Уровни, Новос…
€4,00 млн
Рекомендовать
Отель 38 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Неос-Мармарас, Греция
38
1 400 м²
-1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Гостиница 40 WC Площадь: 800 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка…
€3,80 млн
Рекомендовать
Отель с бассейном, с садом
Никити, Греция
220 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 7 Ванная Площадь: 220 m2, 1 Уровни, Не важно, Сад, Код. HPS25…
€850,000
Рекомендовать
Отель 25 спален с кондиционером, с бассейном, с садом
Никити, Греция
25
1 183 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 25 Помещения, 25 Ванная 25 WC Площадь: 1183 m2, 4 Уровни, Новос…
€5,00 млн
Рекомендовать
Отель 21 спальня с парковкой, с кондиционером, с садом
Никити, Греция
21
890 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 21 Помещения, 21 Гостиная 21 Ванная 3 WC Площадь: 890 m2, 3 Уров…
€1,65 млн
Рекомендовать
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Никити, Греция
11
510 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница 11 Помещения, 9 Ванная 2 WC Площадь: 510 m2, 3 Уровни, Новостро…
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель 11 спален
Никити, Греция
11
9
510 м²
Код недвижимости: HPS3249 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 1.400.000. Это 510 кв. Оте…
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель 21 спальня
Никити, Греция
21
21
890 м²
Код недвижимости: HPS3236 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 1.500.000. Это 960 кв. Оте…
€1,65 млн
Рекомендовать
Отель 25 спален
Никити, Греция
25
25
1 183 м²
Код недвижимости: HPS3139 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 3.300.000. Это 698 кв. Оте…
€5,00 млн
Рекомендовать
Отель 7 ванных
Никити, Греция
7
220 м²
Property Code: HPS2528 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for €850.000 . This 220 sq. m. H…
€850,000
Рекомендовать
Отель 38 спален
Неос-Мармарас, Греция
38
1 400 м²
Property Code: HPS496 - Hotel FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras for €3.800.000 . This 1400 …
€3,80 млн
Рекомендовать
Отель 11 спален
Никити, Греция
11
11
710 м²
Property Code: HPS488 - Hotel FOR SALE in Ormilia Metamorfosi for €2.500.000 . This 710 sq. …
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 19 спален
Никити, Греция
19
19
1 000 м²
Код недвижимости: HPS272 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за 5 200 000 евро. Это 1 кв. Оте…
€4,00 млн
Рекомендовать
Отель 17 спален
Никити, Греция
17
17
540 м²
Код недвижимости: HPS270 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 2 000 000. Это 540 кв. Отел…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 6 спален
Сикея, Греция
6
6
240 м²
Код недвижимости: HPS225 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Торони Центр за € 770.000. Это 320 кв. Отель со…
€590,000
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Отель 5 спален
Сикея, Греция
5
5
240 м²
Код недвижимости: HPS209 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Центр € 580.000. Это 240 кв. Отель сост…
€580,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
1
170 м²
1
Продается мини-отель в одном из самых популярных курортных городов на Ситонии. Здание состои…
€480,000
Рекомендовать
Отель 15 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
15
640 м²
1
Продается отель площадью 640 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
€950,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Никити, Греция
1
529 м²
1
Продается отель площадью 529 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,30 млн
Рекомендовать
Отель 25 спален с Spalni
Никити, Греция
25
27
1 260 м²
Строящийся отель расположен в популярной деревне Никити, всего в 50 метрах от прекрасного пл…
€5,00 млн
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Отель 16 спален с патио
Никити, Греция
16
16
Отель расположен в Аг. Пляж Барбара в деревне Никити. Отель состоит из 2 отдельных объектов:…
€2,10 млн
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Отель 32 комнаты с бассейном, с furnishings
Ormos Panagias, Греция
32
1
Выставлена на продажу гостиница на мысе Ситония, п-ва Халкидики. Расположенная недалеко от м…
€2,24 млн
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