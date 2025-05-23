Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Toroni Municipal Unit
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Toroni Municipal Unit, Греция

коммерческая недвижимость
5
Отель Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Бутик-отель на 1 линии моря, готовый бизнес в Sarti, Греция
Бутик-отель на 1 линии моря, готовый бизнес
Sarti, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Мини-бутик-отель в 30 м.от пляжа, в центре поселка на Ситонии полуострова Халкидики под полн…
$435,730
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Отель 550 м² в Municipality of Sithonia, Греция
Отель 550 м²
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
На продажу выставлена мини-гостиница, состоящая из 5 одинаковых таунхаусов, расположенная в …
$1,68 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 200 м² в Торони, Греция
Отель 1 200 м²
Торони, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 200 м²
Код объекта: HPS3789-ОтельПРОДАЕТСЯвToroniCenterза€2.750.000.Этотмеблированныйотельплощадью1…
$2,89 млн
Оставить заявку
Отель 1 780 м² в Сикея, Греция
Отель 1 780 м²
Сикея, Греция
Число комнат 30
Площадь 1 780 м²
Количество этажей 1
Продается Отель 1.780 кв.м. на участке 8.382 кв.м. в СитонииВ живописном районе Ситонии, сре…
$1,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 580 м² в Сикея, Греция
Отель 580 м²
Сикея, Греция
Число комнат 12
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается туристический комплекс сдающихся апартаментов на Торонеоском заливе п-ова Ситония-…
$1,68 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти