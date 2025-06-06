Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Kassandra Municipal Unit
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Kassandra Municipal Unit, Греция

Касандрия
6
Отель Удалить
Очистить
44 объекта найдено
Отель 160 м² в Скала Фоуркас, Греция
Отель 160 м²
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 7
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость …
$462,209
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 500 м² в Фоурка, Греция
Отель 1 500 м²
Фоурка, Греция
Число комнат 47
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс на п-ове Халкидики. комплекс состоит из 4 зданий, расположенн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 650 м² в Каландра, Греция
Отель 650 м²
Каландра, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 650 м²
Отель расположен в 650 метрах от деревни Каландра и в 1800 метрах от пляжа и деревни Посиди.…
$1,43 млн
Оставить заявку
Отель 395 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 395 м²
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 395 м²
Продается отель площадью 395 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель располо…
$1,26 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 232 м² в Афитос, Греция
Отель 232 м²
Афитос, Греция
Число комнат 1
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 232 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
$1,67 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 485 м² в Касандрия, Греция
Отель 485 м²
Касандрия, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 485 м²
Новый построенный отель расположен в одной из самых популярных деревень Кассандра 400 от пля…
$1,83 млн
Оставить заявку
Отель в Криопиги, Греция
Отель
Криопиги, Греция
Количество спален 80
Hotel for sale in the unique location of the resort of Halkidiki. Just a five - minute drive…
$16,29 млн
Оставить заявку
Отель 500 м² в Афитос, Греция
Отель 500 м²
Афитос, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 500 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
$1,46 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 600 м² в Молес Каливес, Греция
Отель 600 м²
Молес Каливес, Греция
Число комнат 13
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается уютный мини-отель на самом берегу Эгейского моря. Гостиница состоит из 3 этажей, н…
$3,91 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 200 м² в Сивири, Греция
Отель 200 м²
Сивири, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель располо…
$793,877
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 230 м² в Фоурка, Греция
Отель 230 м²
Фоурка, Греция
Число комнат 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается трех этажное здание площадью 230 кв.м на п-ове Кассандра, Халкидики. Здание состои…
$586,713
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 900 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 900 м²
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница общей площадью около 900 кв.м в престижном космополитическом месте на п-…
$5,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 420 м² в Касандрия, Греция
Отель 1 420 м²
Касандрия, Греция
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 22
Площадь 1 420 м²
Незаконченный отель расположен на полуострове Кассандра у моря и в 1300 метрах от деревни. О…
$1,03 млн
Оставить заявку
Отель 5 400 м² в Криопиги, Греция
Отель 5 400 м²
Криопиги, Греция
Количество спален 244
Площадь 5 400 м²
For sale an unfinished hotel on the beach, on the third finger of the Halkidiki peninsula, n…
$11,94 млн
Оставить заявку
Отель 480 м² в Каллитеа, Греция
Отель 480 м²
Каллитеа, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 450 кв.в центре одного из самых популярных туристических районов п-…
$1,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 580 м² в Криопиги, Греция
Отель 580 м²
Криопиги, Греция
Число комнат 32
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 580 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель располо…
$972,268
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 600 м² в Сивири, Греция
Отель 1 600 м²
Сивири, Греция
Количество спален 43
Кол-во ванных комнат 43
Площадь 1 600 м²
Код объекта: HPS5441-ОтельПРОДАЕТСЯвКассандреСивириза€3.500.000.Этот меблированный отель пло…
$3,63 млн
Оставить заявку
Отель 1 500 м² в Сивири, Греция
Отель 1 500 м²
Сивири, Греция
Число комнат 40
Количество спален 40
Кол-во ванных комнат 40
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1500 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель распол…
$3,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 450 м² в Касандрия, Греция
Отель 450 м²
Касандрия, Греция
Площадь 450 м²
Super opportunity to take over and run this business for sale in Kassandra Halkidiki. It com…
$1,35 млн
Оставить заявку
Отель 240 м² в Касандрия, Греция
Отель 240 м²
Касандрия, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 240 м²
Новый построенный отель расположен в одной из самых популярных деревень Кассандра 400 от пля…
$914,339
Оставить заявку
Отель 700 м² в Молес Каливес, Греция
Отель 700 м²
Молес Каливес, Греция
Число комнат 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница на восточном побережье полуострова Халкидики-Кассандра. Общая площадь го…
$6,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 800 м² в Скала Фоуркас, Греция
Отель 800 м²
Скала Фоуркас, Греция
Количество спален 43
Кол-во ванных комнат 43
Площадь 800 м²
Код недвижимости: HPS516 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Фурка за € 2.600.000. Это 800 кв. Оте…
$3,37 млн
Оставить заявку
Отель 720 м² в Каллитеа, Греция
Отель 720 м²
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 720 м²
Количество этажей 2
Продается комплекс из шести таунхаусов в популярном курортном поселке полуострова Халкидики.…
$1,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 2 024 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 2 024 м²
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 52
Площадь 2 024 м²
Код недвижимости: HPS158 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Криопиги за € 1.630.000. Это 1 кв. От…
$3,68 млн
Оставить заявку
Отель 2 500 м² в Криопиги, Греция
Отель 2 500 м²
Криопиги, Греция
Количество спален 47
Площадь 2 500 м²
A Hotel 3+stars is located in Nea Skioni in Halkidiki. Hotel has been built in 2008, have 47…
$9,72 млн
Оставить заявку
Отель 348 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 348 м²
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 348 м²
Комплекс вилл расположен в знаменитом районе Сани с его лучшими пляжами в Халкидики. В насто…
$3,44 млн
Оставить заявку
Отель 390 м² в Неа-Фокея, Греция
Отель 390 м²
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 390 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
$581,126
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 8 000 м² в Криопиги, Греция
Отель 8 000 м²
Криопиги, Греция
Количество спален 124
Площадь 8 000 м²
For sale a 5* hotel on the first line from the sea in one of the most beautiful areas of the…
$21,72 млн
Оставить заявку
Отель 300 м² в Криопиги, Греция
Отель 300 м²
Криопиги, Греция
Количество спален 12
Площадь 300 м²
Luxury resort is located in the nearest hill in the area of well-known Touristic Village of …
$1,63 млн
Оставить заявку
Отель 5 700 м² в Касандрия, Греция
Отель 5 700 м²
Касандрия, Греция
Число комнат 1
Площадь 5 700 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс площадью 5700 кв.м в Халкидиках. Комплекс со…
$3,91 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в Kassandra Municipal Unit

коммерческая недвижимость
инвестиционная недвижимость
Realting.com
Перейти