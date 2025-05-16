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Отели в Pallini Municipal Unit, Греция

коммерческая недвижимость
82
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53 объекта найдено
Отель в Полихроно, Греция
Отель
Полихроно, Греция
Число комнат 28
Кол-во ванных комнат 10
Код недвижимости: 4 -684 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Паллини Полихроно за € 4.000.000. Это 800 кв. О…
$4,89 млн
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Отель 350 м² в Пефкохори, Греция
Отель 350 м²
Пефкохори, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
Код недвижимости: HPS3251 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Паллини Пефкохори за € 1.200.000. Это 350 кв. …
$2,09 млн
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Отель 800 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 800 м²
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 800 м²
Имущественный код: HPS4426 - Отель для продажи в Паллини Неа Скиони за €3.300.000. Этот 800 …
$3,74 млн
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Отель 600 м² в Неа-Скиони, Греция
Отель 600 м²
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 11
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается мини-отель, состоящий из 11 номеров, на западном мысе п-ове Кассандра, в 30 м от м…
$961,093
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Отель 625 м² в Пефкохори, Греция
Отель 625 м²
Пефкохори, Греция
Число комнат 1
Площадь 625 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 625 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
$1,83 млн
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Grekodom Development
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Отель 6 500 м² в Пефкохори, Греция
Отель 6 500 м²
Пефкохори, Греция
Количество спален 98
Площадь 6 500 м²
Код недвижимости: HPS170 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Паллини Пефкохори за € 6.000.000. Это 6 кв. Оте…
$6,34 млн
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Отель 920 м² в Палиури, Греция
Отель 920 м²
Палиури, Греция
Число комнат 45
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 920 м²
Код недвижимости: 4-956 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Паллини Палиури за € 3.900.000. Это 920 кв. Отел…
$4,31 млн
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Отель в Пефкохори, Греция
Отель
Пефкохори, Греция
Число комнат 18
FOR SALE, This prestigious portfolio of a luxury hotel in KASSANDRA only 500 m from the sand…
$3,82 млн
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Отель 270 м² в Полихроно, Греция
Отель 270 м²
Полихроно, Греция
Число комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 270 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
$480,546
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Grekodom Development
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Отель в Пефкохори, Греция
Отель
Пефкохори, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
В процветающем городе ПЕФКОХОРИ апартаменты (44 разных размеров) могут похвастаться 968 м2 а…
$9,83 млн
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Отель 3 000 м² в Пефкохори, Греция
Отель 3 000 м²
Пефкохори, Греция
Количество спален 139
Площадь 3 000 м²
Код объекта: HPS4822-ОтельПРОДАЕТСЯ за 5 500 000 евро. Этот меблированный отель площадью 300…
$5,81 млн
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Отель 280 м² в Пефкохори, Греция
Отель 280 м²
Пефкохори, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 280 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Гостиница име…
$1,93 млн
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Grekodom Development
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Отель 240 м² в Пефкохори, Греция
Отель 240 м²
Пефкохори, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 240 м²
Код объекта: HPS5325-ОтельПРОДАЕТСЯ за €800.000. Этот меблированный отель площадью 240 кв. м…
$830,248
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Отель в Пефкохори, Греция
Отель
Пефкохори, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Удивительный блок апартаментов на продажу в процветающем городе Пефкохори. Блок имеет 240 кв…
$865,933
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Отель в Полихроно, Греция
Отель
Полихроно, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Отель на продажу в очень выгодном месте, продается по личным причинам по выгодной цене и по …
$3,47 млн
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Отель в Пефкохори, Греция
Отель
Пефкохори, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
В процветающем городе PEFKOHORI, в отеле на Променаде, продаются апартаменты (32 разных разм…
$4,36 млн
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Отель 210 м² в Палиури, Греция
Отель 210 м²
Палиури, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 210 м²
Код объекта: HPS4539-ОтельПРОДАЕТСЯ за 800 000 евро. Этот меблированный отель площадью 210 к…
$840,494
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Отель в Неа-Скиони, Греция
Отель
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Это великолепная возможность взять на себя управление этим бизнесом на продажу в Кассандре, …
$10,19 млн
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Отель 530 м² в Полихроно, Греция
Отель 530 м²
Полихроно, Греция
Число комнат 1
Площадь 530 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу гостиницу в туристическом поселке п-ва Кассандра, состоящую из двух ко…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Отель в Ханиотис, Греция
Отель
Ханиотис, Греция
Число комнат 24
Кол-во ванных комнат 10
Property Code: 4-584 - Hotel FOR SALE in Pallini Pefkochori for €4.000.000. This 1250 sq. m.…
$4,71 млн
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Отель 485 м² в Пефкохори, Греция
Отель 485 м²
Пефкохори, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 485 м²
Код объекта: HPS5326-ОтельПРОДАЕТСЯвПаллиниПефкохориза€1.600.000.Этотмеблированныйотельплоща…
$1,66 млн
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Отель в Пефкохори, Греция
Отель
Пефкохори, Греция
Код недвижимости: 3 -485 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Паллини Пефкохори за € 2.400.000. Это 700 кв. О…
$2,64 млн
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Hotel unit next to the sea в Неа-Скиони, Греция
Hotel unit next to the sea
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 41
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 831 м²
Количество этажей 1
Расположение -Кассандра ( в 10 метрах от моря 300 метров от центра) Отель первый от моря на…
$10,75 млн
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Stegi Real Estate
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Отель в Полихроно, Греция
Отель
Полихроно, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Прекрасная возможность взять на себя управление этим бизнесом на продажу в Кассандре (Халкид…
$2,93 млн
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Отель 1 000 м² в Пефкохори, Греция
Отель 1 000 м²
Пефкохори, Греция
Число комнат 32
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается небольшая гостиница на первой линии от моря в популярном курортном поселке на п-ов…
$4,58 млн
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Grekodom Development
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Отель в Пефкохори, Греция
Отель
Пефкохори, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Код недвижимости: 3 -459 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Паллини Пефкохори за € 1.100.000. Это 600 кв. О…
$1,21 млн
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Отель 1 000 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 1 000 м²
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 21
Площадь 1 000 м²
Код объекта: HPS4230-ОтельПРОДАЕТСЯ за 3 500 000 евро. Этот меблированный отель площадью 100…
$3,68 млн
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Отель 2 000 м² в Пефкохори, Греция
Отель 2 000 м²
Пефкохори, Греция
Число комнат 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 2000 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
$7,42 млн
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Отель в Пефкохори, Греция
Отель
Пефкохори, Греция
Число комнат 16
Кол-во ванных комнат 4
Amazing block of apartments for sale in the thriving town of Pefkohori using high grade mate…
$1,57 млн
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Отель 750 м² в Пефкохори, Греция
Отель 750 м²
Пефкохори, Греция
Количество спален 24
Площадь 750 м²
Код объекта: HPS4825-ОтельПРОДАЕТСЯза 1 650 000 евро. Этот меблированный отель площадью 750 …
$1,74 млн
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