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8 объектов найдено
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Отель 10 комнат
Nea Roda, Греция
10
350 м²
3
Hotel for sale in Ammouliani, Stagiron - Akanthou of Chalkidiki for 850.000€ (Listing No KG1…
€850,000
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Отель 16 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
16
740 м²
1
Продается отель площадью 740 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море, на город. Н…
€1,10 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 6 комнат
Иерисос, Греция
6
224 м²
3
Предлагается на продажу гостиница площадью 224 кв.мв живописной приморской деревушке на полу…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море
Nea Roda, Греция
1
5 400 м²
1
Продается недостроенная гостиница на берегу моря, на третьем пальце полуострова Халкидики, н…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море
Nea Roda, Греция
1
212 м²
1
Продается жилой комплекс площадью 220 кв.м в туристическом поселке полуострова Афон. Двухуро…
€620,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
1
400 м²
1
Продается гостиница площадью 400 кв.м в Аммульяни, Халкидики. Гостиница состоит из 9 номеров…
€1,30 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы
Nautilus, Греция
1
160 м²
2
Продаётся мини-отель площадью 160 кв.м на Афоне. Гостиница состоит из двух уровней. На перво…
€700,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы
Иерисос, Греция
1
1 300 м²
1
Продаётся жилой комплекс на первой линии от моря в районе Афона. Территория комплекса состав…
€4,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
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