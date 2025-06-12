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Отели в Municipality of Southern Corfu, Греция

Municipal Unit of Lefkimmi
11
Municipal Unit of Korissia
4
Municipal Unit of Meliteieis
3
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18 объектов найдено
Отель 1 030 м² в Месонги, Греция
Отель 1 030 м²
Месонги, Греция
Число комнат 14
Площадь 1 030 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 1030 кв.м в поселке Мораитика на юго-востоке Корфу. Семейные ап…
Цена по запросу
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Отель 1 280 м² в Кавос, Греция
Отель 1 280 м²
Кавос, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 280 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1280 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на гор…
$3,43 млн
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Отель 710 м² в Петрити, Греция
Отель 710 м²
Петрити, Греция
Число комнат 1
Площадь 710 м²
Количество этажей 1
Продаётся каркас строительство710 кв.м, состоящий из 4 уровней. В собственности имеется земе…
$268,396
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Отель 440 м² в Municipality of Southern Corfu, Греция
Отель 440 м²
Municipality of Southern Corfu, Греция
Число комнат 1
Площадь 440 м²
Продается коммерческое здание площадью 440 кв.м. в районе Аликес - Лефкимми.Недвижимость сос…
$799,477
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Отель 550 м² в Кавос, Греция
Отель 550 м²
Кавос, Греция
Число комнат 17
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается отель на самом юге острова Корфу, в одном из самых известных и популярных мест сре…
$1,26 млн
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Отель 385 м² в Кавос, Греция
Отель 385 м²
Кавос, Греция
Число комнат 16
Площадь 385 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 385 кв.м на острове Корфу. У объекта есть кондиционер. Недвижимость…
$479,686
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Отель 660 м² в Кавос, Греция
Отель 660 м²
Кавос, Греция
Число комнат 1
Площадь 660 м²
Количество этажей 1
Отель расположен на южной стороне острова Корфу, в центре курортного поселка, в 40 км от аэр…
$913,688
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Отель 400 м² в Агиос - Димитрийос, Греция
Отель 400 м²
Агиос - Димитрийос, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
На восточном побережье острова Корфу продаётся мини отель. Расположившись на 7000 кв.м земел…
$3,43 млн
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Отель 412 м² в Кавос, Греция
Отель 412 м²
Кавос, Греция
Число комнат 11
Площадь 412 м²
Количество этажей 4
Продается отель площадью 412 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
$999,347
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Отель 100 м² в Кавос, Греция
Отель 100 м²
Кавос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 100 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
Цена по запросу
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Отель 400 м² в Кавос, Греция
Отель 400 м²
Кавос, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
$799,477
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Отель 260 м² в Кавос, Греция
Отель 260 м²
Кавос, Греция
Число комнат 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
$456,844
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Отель 480 м² в Петрити, Греция
Отель 480 м²
Петрити, Греция
Число комнат 21
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 480 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
$1,54 млн
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Отель 400 м² в Кавос, Греция
Отель 400 м²
Кавос, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен объект в поселке Кавос, который расположен в 47 км к югу от столицы ост…
$365,475
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Отель 1 000 м² в Айос-Георгиос, Греция
Отель 1 000 м²
Айос-Георгиос, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Отель расположен в районе Агиос Георгиос Аргирадон на юго-западе острова и имеет в общей сло…
$1,54 млн
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Отель 740 м² в Кавос, Греция
Отель 740 м²
Кавос, Греция
Число комнат 40
Площадь 740 м²
Количество этажей 3
Продается красивый прибрежный отель в районе Кавос, на самом юге острова Корфу. Отель состои…
Цена по запросу
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Отель 600 м² в Айос-Георгиос, Греция
Отель 600 м²
Айос-Георгиос, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 600 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на лес.…
$1,48 млн
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Отель 300 м² в Агиос - Димитрийос, Греция
Отель 300 м²
Агиос - Димитрийос, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
На юге острова Корфу, в одном из самых популярных мест, продаётся готовый бизнес, который со…
$428,291
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Типы недвижимости в Municipality of Southern Corfu

коммерческая недвижимость
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