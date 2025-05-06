Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Sithonia Municipal Unit, Греция

Никити
21
Неос-Мармарас
10
Отель Удалить
Очистить
40 объектов найдено
Отель 500 м² в Ormos Panagias, Греция
Отель 500 м²
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
Мини-отель состоит из 11 апартаментов. Первый этаж: 3 апартамента (1 спальная комната, гости…
$3,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 510 м² в Никити, Греция
Отель 510 м²
Никити, Греция
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 510 м²
Код недвижимости: HPS3249 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 1.400.000. Это 510 кв. Оте…
$1,78 млн
Оставить заявку
Отель 1 100 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 100 м²
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Предлагается отель который состоит из 27 квартир. Общая площадь здания - 1100 кв.м.Площадь з…
$1,56 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 390 м² в Ormos Panagias, Греция
Отель 390 м²
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Продаётся мини отель площадью 390 кв.м, на земельном участке площадью 2.000 кв.м. Первый эта…
$838,162
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 000 м² в Никити, Греция
Отель 1 000 м²
Никити, Греция
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 1 000 м²
Код недвижимости: HPS272 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за 5 200 000 евро. Это 1 кв. Оте…
$5,07 млн
Оставить заявку
Отель 240 м² в Никити, Греция
Отель 240 м²
Никити, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
$551,665
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 698 м² в Никити, Греция
Отель 698 м²
Никити, Греция
Число комнат 25
Площадь 698 м²
Количество этажей 4
На продажу выставлен апарт-отель с бассейном в одном из самых популярных поселков на Ситонии…
$5,26 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 529 м² в Никити, Греция
Отель 529 м²
Никити, Греция
Число комнат 1
Площадь 529 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 529 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
$2,57 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 480 м² в Ormos Panagias, Греция
Отель 480 м²
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс квартир и таунхаусов на полуострове Ситония. Комплекс идеально подходит д…
$6,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 350 м² в Никити, Греция
Отель 1 350 м²
Никити, Греция
Количество спален 28
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 350 м²
Код объекта: HPS5332-ОтельПРОДАЕТСЯвСитонииНикитиза€3.000.000.Этотмеблированныйотельплощадью…
$3,11 млн
Оставить заявку
Отель 240 м² в Никити, Греция
Отель 240 м²
Никити, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Предлагается мини отель который состоит из 8 квартир. Общая площадь здания - 240 кв.м. Площа…
$1,23 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 2 500 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 2 500 м²
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 32
Кол-во ванных комнат 32
Площадь 2 500 м²
Код объекта: HPS4421-ОтельПРОДАЕТСЯ за 5 000 000 евро. Этот меблированный отель площадью 250…
$5,28 млн
Оставить заявку
Отель 225 м² в Айос-Николаос, Греция
Отель 225 м²
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 225 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
$834,995
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 700 м² в Municipality of Sithonia, Греция
Отель 700 м²
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продаётся гостиница площадью 700 кв.м. в одном из самых живописных мест полуострова Ситония.…
$3,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 252 м² в Никити, Греция
Отель 1 252 м²
Никити, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 252 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница 1252кв.м.,на участке 4800кв.м расположенная в поселке Никити…
$2,46 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 260 м² в Никити, Греция
Отель 1 260 м²
Никити, Греция
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 260 м²
Строящийся отель расположен в популярной деревне Никити, всего в 50 метрах от прекрасного пл…
$5,64 млн
Оставить заявку
Отель 450 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 450 м²
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продаётся гостиница площадью 450 кв.м. на полуострове Ситония. Трёхуровневая гостиница распо…
$1,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 400 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 1 400 м²
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продаётся коммерческий отель категории 3 звезды с бассейном в Неос Мармарасе, район Парадисо…
$3,35 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 730 м² в Municipality of Sithonia, Греция
Отель 730 м²
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 14
Площадь 730 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
$2,61 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 540 м² в Никити, Греция
Отель 540 м²
Никити, Греция
Число комнат 1
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница 540 кв.м., расположенная в поселке Никити, Ситония, п-ов Хал…
$3,49 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 650 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 650 м²
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 650 м²
Код объекта: HPS4423-ОтельПРОДАЕТСЯ за 1 000 000 евро. Этот меблированный отель площадью 650…
$1,06 млн
Оставить заявку
Отель 1 183 м² в Никити, Греция
Отель 1 183 м²
Никити, Греция
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 1 183 м²
Код недвижимости: HPS3139 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 3.300.000. Это 698 кв. Оте…
$5,68 млн
Оставить заявку
Отель 850 м² в Никити, Греция
Отель 850 м²
Никити, Греция
Число комнат 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница 850 кв.м. на первой береговой линии в поселке Никити, Ситони…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 240 м² в Никити, Греция
Отель 240 м²
Никити, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 240 м²
Код объекта: HPS4674-ОтельПРОДАЕТСЯ за 1 200 000 евро. Этот меблированный отель площадью 240…
$1,27 млн
Оставить заявку
Отель 330 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 330 м²
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продаётся гостиница площадью 330 кв.м. на полуострове Ситония. Трёхуровневая гостиница распо…
$1,23 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 685 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 685 м²
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 1
Площадь 685 м²
Количество этажей 2
Комплекс апартаментов расположен в зеленой зоне 6000 кв.м и имеет уникальный вид на море. Ко…
$1,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 540 м² в Никити, Греция
Отель 540 м²
Никити, Греция
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 540 м²
Код недвижимости: HPS270 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 2 000 000. Это 540 кв. Отел…
$2,96 млн
Оставить заявку
Отель 150 м² в Никити, Греция
Отель 150 м²
Никити, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
PropertyCode: HPS4447-HotelforsaleInisithonianikitifor € 500.000. This150sq.m.furnishotelcon…
$522,970
Оставить заявку
Отель 640 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 640 м²
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 15
Площадь 640 м²
Количество этажей 2
Продается отель площадью 640 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
$1,04 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 890 м² в Никити, Греция
Отель 890 м²
Никити, Греция
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 890 м²
Код недвижимости: HPS3236 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 1.500.000. Это 960 кв. Оте…
$1,73 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Sithonia Municipal Unit

коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти