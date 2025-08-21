Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. Pydna - Kolindros Municipality
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Pydna Kolindros Municipality, Греция

коммерческая недвижимость
4
4 объекта найдено
Отель 340 м² в Метони, Греция
Отель 340 м²
Метони, Греция
Число комнат 9
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Продается гостиница в рыбацком поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 2 этажей и …
$800,401
Отель 648 м² в Макригиалос, Греция
Отель 648 м²
Макригиалос, Греция
Число комнат 16
Площадь 648 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
$800,401
Отель 1 603 м² в Макригиалос, Греция
Отель 1 603 м²
Макригиалос, Греция
Число комнат 42
Площадь 1 603 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница на первой береговой линии в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состо…
$1,14 млн
Отель 600 м² в Pydna Kolindros Municipality, Греция
Отель 600 м²
Pydna Kolindros Municipality, Греция
Число комнат 17
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехзвездочная гостиница владеет площадью…
$1,26 млн
