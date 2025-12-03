  1. Realting.com
  3. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Municipalité de Budva
41
TOP TOP
Complexe résidentiel Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complexe résidentiel Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complexe résidentiel Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complexe résidentiel Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complexe résidentiel Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Complexe résidentiel Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Rafailovici, Monténégro
depuis
$304,845
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
1 objet immobilier 1
Luxury Seafront Complex in Becici, Budva Location: Becici, Budva, Montenegro Total area: 40,800 m² Format: 142 residences and 154 hotel rooms A reliable developer with a proven track record of successful projects in Montenegro. Perfect blend of coastal luxury, comfort, and strong in…
Agence
DOO MNG Built
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
TOP TOP
Complexe résidentiel Bečići
Complexe résidentiel Bečići
Complexe résidentiel Bečići
Complexe résidentiel Bečići
Complexe résidentiel Bečići
Complexe résidentiel Bečići
Becici, Monténégro
depuis
$144,778
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
2 objets immobiliers 2
Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade! Prices starting from €81,000 Apartments in a new complex just 350 meters from the azure coast of Bečići, close to the best beaches, restaurants, and prestigious hotels like Splendid and Iberostar 4*. Here, the…
Agence
DOO MNG Built
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
TOP TOP
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Tivat, Monténégro
depuis
$118,139
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Agence
DOO MNG Built
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
John TaylorJohn Taylor
Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Boreti, Monténégro
depuis
$166,469
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Surface 53–67 m²
2 objets immobiliers 2
Je peux acheter sur un ordinateur !!Encombrement !Les bateaux dans ce complexe peuvent être achetés sur un ordinateur (pour les dirigeants de la Russie et des États-Unis) Черногории тоже есть программы).Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готови…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.8 – 67.0
178,227 – 266,295
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$754,199
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Un nouveau projet exclusif de villas de luxe modernes dans l'une des zones côtières les plus prometteuses — à seulement 6 km du centre de Tivat, dans le village de Kavac. C'est un endroit où design réfléchi, haut niveau de construction, et des vues panoramiques étonnantes créent un espace un…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Les services de l'Agence pour la confrontation de l'accord "sous la clé" est gratuit pour l'acheteur!!!Installations: Le nouveau complexe résidentiel avec un design architectural unique, développé par le célèbre bureau international Businessart, a le concept d'un espace moderne, confortable …
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$122,293
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Surface 38–76 m²
3 objets immobiliers 3
Nouveau complexe de luxe. Solution architecturale futuriste avec des éléments de design classique, qui crée son unicité. Basé sur la tradition et en regardant vers l'avenir, ce projet non seulement surprend, mais s'inscrit également parfaitement dans l'incroyable paysage du Monténégro. Servi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.5 – 55.0
121,635 – 153,527
Apartment 2 chambres
76.0
212,147
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
GATE Realty
Langues
Complexe résidentiel POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Complexe résidentiel POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Complexe résidentiel POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Complexe résidentiel POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Complexe résidentiel POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Complexe résidentiel POTRASAUSIE APARTAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA V BECICI
Becici, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
GATE Realty
Langues
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$154,823
L'année de construction 2026
Surface 41–63 m²
2 objets immobiliers 2
Appartements dans un nouveau complexe résidentiel à Budva.Un complexe résidentiel moderne situé dans le quartier calme et écologique de Budva — Dubovica. Cet emplacement offre un cadre naturel paisible avec une vue pittoresque sur les montagnes et la mer, tout en étant à quelques minutes du …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0
154,718
Apartment 2 chambres
63.0
232,097
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Complexe résidentiel River Side
Complexe résidentiel River Side
Complexe résidentiel River Side
Complexe résidentiel River Side
Complexe résidentiel River Side
Complexe résidentiel River Side
Provodina, Monténégro
depuis
$107,441
Nombre d'étages 4
Surface 43–116 m²
44 objets immobiliers 44
Live Apartment Complex „ River Side "in Igalo. Le complexe est dans l'étape de finition interne. Lancement prévu pour 2022 Variantes d'appartement à vendre: Appartements d'une pièce d'une superficie de 39 – 93 m2 à partir de 87 500 euros. Appartement de deux chambres d'une superficie de …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.0
144,227
Apartment 2 chambres
48.0 – 92.0
164,507 – 351,539
Apartment 3 chambres
66.0 – 116.0
170,134 – 419,796
Apartment 4 chambres
87.0
252,971
Agence
eNovogradnja
Laisser une demande
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Complexe résidentiel A STAR BAY
Prcanj, Monténégro
depuis
$151,304
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
🌊 Investissement exclusif à Prchan - à seulement 80 mètres de la mer!La construction d'un complexe résidentiel unique est en cours dans l'un des endroits les plus prestigieux du Monténégro - dans la ville de Prchan, sur la rive de la baie de Boko-Kotor.📈 Ce n'est pas seulement de l'immobilie…
Agence
Red Feniks Montenegro
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tivat, Monténégro
depuis
$138,453
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 51–69 m²
4 objets immobiliers 4
Installations:Pour une liste complète des prix, contactez nos gestionnaires.Complexe résidentiel de classe Premium se compose de 18 maisons avec parking souterrain. 94 places de parking dans un parking souterrain, 1 étage de locaux commerciaux. Territoire fermé, sécurité, surveillance vidéo,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
51.0 – 69.0
196,131 – 265,564
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
GATE Realty
Langues
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Monténégro
depuis
$1,16M
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 207 m²
1 objet immobilier 1
Le complexe de villa fermée au-dessus du projet Portonovi à Kumbor est un complexe résidentiel moderne et luxueux avec vue panoramique sur la baie et un large ensemble de ses équipements.Le complexe se compose de 3 phases de construction, qui comprennent 200+ villas de luxe, chacune divisée …
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Résidence Emerald Residence
Résidence Emerald Residence
Résidence Emerald Residence
Résidence Emerald Residence
Résidence Emerald Residence
Résidence Emerald Residence
Sustas, Monténégro
depuis
$77,942
Nombre d'étages 11
Surface 36–73 m²
6 objets immobiliers 6
Les créateurs du complexe résidentiel "Emerald Residence" sont convaincus que vivre aujourd'hui au Monténégro selon le principe "Ma maison est ma forteresse" n'est pas moderne.Les gens veulent de nouvelles relations plus harmonieuses avec la nature et entre eux. Pour ce faire, nous prenons l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.0 – 57.1
127,935 – 162,710
Apartment 2 chambres
72.0 – 73.5
174,833 – 200,758
Propriété commerciale
51.0
89,936
Développeur
Emerland Residence
Laisser une demande
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Monténégro
depuis
$713,912
Surface 107–137 m²
2 objets immobiliers 2
New modern condo-hotel on the waterfront. Condo-hotel is modern development project, comfortably located in Rafailovici at the Budva Riviera - the most developed and attractive tourist destination in Montenegro. Apartments are located directly on the coast of the Adriatic Sea and on the 2 km…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
107.0
793,224
Apartment 3 chambres
137.0
980,714
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Complexe résidentiel The new residential complex near the sea and Portonovi
Complexe résidentiel The new residential complex near the sea and Portonovi
Complexe résidentiel The new residential complex near the sea and Portonovi
Complexe résidentiel The new residential complex near the sea and Portonovi
Complexe résidentiel The new residential complex near the sea and Portonovi
Complexe résidentiel The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Monténégro
depuis
$407,160
L'année de construction 2025
Appartements à vendre dans un nouveau complexe dans le meilleur emplacement de la Riviera Herceg Novi, à 150 mètres de la mer et le projet Portonovi. Une vue magnifique sur la mer entourée de nature intacte, la sécurité 24h/24 et une infrastructure complexe rendront votre séjour confortable …
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Immeuble Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Monténégro
depuis
$184,879
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Le bâtiment Eva Residence est situé dans le quartier le plus agréable et le plus calme de la ville de Tivat (Monténégro), entouré de villas luxueuses et d'un complexe résidentiel. Le bâtiment se compose de 10 appartements dont 6 T1, 3 duplex T2 et 1 penthouse T2 et terrasse sur le toit. …
Développeur
Kraft Construction
Laisser une demande
Immeuble FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Immeuble FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Immeuble FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Immeuble FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Immeuble FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Immeuble FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Becici, Monténégro
depuis
$152,798
Options de finition Аvec finition
À vendre ! Appartements avec vue directe sur la mer à Bečići!Un nouveau bâtiment résidentiel achevé en 2020 — construction de haute qualité dans un quartier moderne près du complexe Monte Dreams. Le bâtiment est occupé à 80%.La mer est à seulement 800 m, avec des magasins et toutes les infra…
Agence
DOO MNG Built
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Kotor, Monténégro
Prix ​​sur demande
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
GATE Realty
Langues
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$2,09M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Penthouse spectaculaire duplex avec vue panoramique sur l'Adriatique – Porto MonténégroSurface totale : 179 m2 (110 m2 intérieur + 69 m2 terrasses)Chambres à coucher: 2 (expandables à 4)Salles de bains: 2Prix par m2: €10,027/m2Vivez une vie côtière élevée dans le prestigieux Bâtiment Thea à …
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Budva, Monténégro
depuis
$216,750
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Des appartements 1+1, 2+1, 3+1 d'une superficie de 52 à 112 mètres carrés sont à vendre dans un complexe résidentiel moderne de classe Business Plus en construction avec une piscine et un espace clos, situé dans le quartier pittoresque de Budva Vidicovac. Les appartements sont situés dans un…
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Dobrota, Monténégro
depuis
$212,825
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 56–59 m²
4 objets immobiliers 4
Installations:Nouveau complexe résidentiel conçu pour fournir un confort de luxemaisons de vacances dans une belle atmosphère. Garantie de haute qualitéLes matériaux et le contenu qui le distinguent de ses concurrents, à savoir : Garage. Surveillance vidéo. Entretien des appartements. Piscin…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
56.0 – 59.0
322,175 – 347,763
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
GATE Realty
Langues
Immeuble Deluxe estate Budva
Immeuble Deluxe estate Budva
Immeuble Deluxe estate Budva
Immeuble Deluxe estate Budva
Budva, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 51–78 m²
5 objets immobiliers 5
Complexe DELUXE ESTATE BUDVADELUXE ESTATE représente le format le plus pertinent du marché européen — cosyappartements à partir de 34 m² avec des solutions de planification fonctionnelles.EmplacementL'un des emplacements les plus spectaculaires et les plus pratiques de la ville de Budva.BUDV…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0 – 55.6
189,185 – 217,885
Apartment 2 chambres
78.2
289,992
Développeur
Deluxe estate Montenegro
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Monténégro
depuis
$1,70M
L'année de construction 2027
Présentation de Synchro Yards - le nouveau quartier résidentiel de Porto Montenegro longtemps attendu, conçu pour ceux qui apprécient le luxe, le confort et l'inspiration.Situé sur le front de mer, juste à côté de l'eau, cette zone est destinée à devenir le premier choix de popularité à Port…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići
Becici, Monténégro
depuis
$305,424
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Surface 56–113 m²
3 objets immobiliers 3
Five-star hotel Melia Private Residences in Bečići.   Sales launch of apartments in the five-star Melia Hotel – directly on the waterfront in Bečići! Don’t miss the opportunity to own a beachfront residence managed by the international hotel brand Melia!   Sea-view apartments are l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
56.0 – 58.0
306,124 – 451,975
Apartment 2 chambres
113.0
1,01M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Appart-hôtel Apart otel Garmoniya
Appart-hôtel Apart otel Garmoniya
Appart-hôtel Apart otel Garmoniya
Appart-hôtel Apart otel Garmoniya
Appart-hôtel Apart otel Garmoniya
Appart-hôtel Apart otel Garmoniya
Boreti, Monténégro
depuis
$217,435
Surface 44–189 m²
19 objets immobiliers 19
The Harmony Apart Hotel is located in the heart of Montenegro, in the elite area of the Budwan Riviera on the Zaval Peninsula, which was one of the protected corners of pristine nature. The complex is within walking distance of the sea and a clean, well-groomed beach. All terraces offer magn…
Développeur
MS Invest
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$117,908
Nombre d'étages 6
Surface 44–181 m²
4 objets immobiliers 4
A new project in Tivat, located just 2,5 km from the city center and Porto-Montenegro, surrounded by greenery and beautiful landscapes. The distance to the sea is only 800 m. The complex is situated on a small elevation, allowing residents to enjoy panoramic views of the sea and greenery. …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.0
178,766
Apartment 2 chambres
57.0 – 109.0
228,081 – 616,435
Apartment 3 chambres
181.0
1,17M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Monténégro
depuis
$289,030
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Unique townhouse in a new residential complex is offered for sale in a picturesque location on the Lushtica Peninsula.   The complex consists of two buildings. The first building is located 50 meters from the sea with a stunning view of the Tivat Bay and the island of Flowers, the St. Ma…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$161,681
L'année de construction 2025
Surface 43–87 m²
2 objets immobiliers 2
Nouveau bâtiment résidentiel dans la banlieue de Tivat, dans le quartier de Kava, à quelques minutes en voiture du centre de Tivat.Le complexe est situé sur une petite altitude, permettant aux résidents de profiter de vues sur la mer et la ville. Les fenêtres panoramiques offrent beaucoup de…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.0
175,263
Apartment 2 chambres
87.0
352,386
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Becici, Monténégro
depuis
$149,702
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Продается квартира в популярном месте Будвы с 2 спальнями 56м2! Il s'agit d'un appartement privé de 56 m2 dans le nouveau bâtiment, avec 2 salles de bains, 2 terrasses et 1 salle de bains. L'appartement est situé dans une maison de 4 étages et 5 étages dans un magasin personnel. Les balcons …
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$261,872
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 10
Surface 69–116 m²
2 objets immobiliers 2
Nouveau complexe résidentiel moderne à Becici - un endroit idéal pour ceux qui veulent vivre près de la mer et profiter de belles vues sur la mer. La distance de la plage de sable est seulement 150 mètres.Le complexe dispose de 10 étages avec 8 appartements par étage avec vue sur la mer et l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
69.0
375,677
Apartment 2 chambres
116.0
602,478
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$160,204
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Surface 36–239 m²
10 objets immobiliers 10
Installations:Un nouveau complexe résidentiel entouré par la beauté enchanteresse du Monténégro et les eaux chatoyantes de la mer Méditerranée allie luxe, confort et opportunité d'investissement unique!!! L'appartement que vous achetez dans le projet est un concept.Complexe hôtelier 5 étoile…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.0 – 43.0
162,125 – 192,073
Apartment 2 chambres
71.0 – 74.0
191,909 – 354,085
Apartment 3 chambres
239.0
1,51M
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Agence
GATE Realty
Langues
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Tivat, Monténégro
depuis
$146,926
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Vous souhaitez acheter un appartement dans un bâtiment complexe ? Votre appartement s'est installé dans votre appartement, dans votre location. Il y a peu de choses à faire dans les magasins, les restaurants, les hôtels et la région prestigieuse de Port Monténégro. Les appartements sont bien…
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Complexe résidentiel Lastva Park Residential Complex
Complexe résidentiel Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Monténégro
depuis
$716,352
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Surface 288 m²
1 objet immobilier 1
LASTVA PARK est un choix idéal comme résidence principale, maison de vacances ou investissement locatif. Situé dans la charmante Donja Lastva, la zone la plus prestigieuse de Tivat au Monténégro.Le complexe est situé à distance de marche du remblai avec une vue imprenable sur la mer et une m…
Développeur
Lastva Park Residential Complex
Laisser une demande
Appart-hôtel
Appart-hôtel
Appart-hôtel
Appart-hôtel
Appart-hôtel
Appart-hôtel
Budva, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Surface 83–225 m²
4 objets immobiliers 4
Date de livraison: 01.05.2027Installations:Pour une liste complète des prix, contactez nos gestionnaires.Hôtel 5 étoiles situé dans l'épicentre du tourisme monténégrin - Budva. C'est un hôtel qui a deux entrées du territoire: l'un est idéalement situé sur la promenade, et l'autre est du boul…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
83.0 – 87.0
914,185 – 1,13M
Apartment 2 chambres
154.0
2,53M
Apartment 3 chambres
225.0
3,66M
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Agence
GATE Realty
Langues
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA NA PERVOJ LINII U MORA
Becici, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
GATE Realty
Langues
Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Monténégro
depuis
$100,475
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Surface 46–168 m²
3 objets immobiliers 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.0 – 168.0
171,430 – 628,513
Apartment 2 chambres
93.0
346,134
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
26, Monténégro
depuis
$76,952
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
For sale — studios in Bar (Čeluga). New building, comfort, and convenient location. Details: • Area: 30.20 m² • Floors: 1, 3, 4, 6 (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion date: Decemb…
Agence
DOO MNG Built
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
Complexe résidentiel New residential building near the sea in Kotor
Complexe résidentiel New residential building near the sea in Kotor
Complexe résidentiel New residential building near the sea in Kotor
Complexe résidentiel New residential building near the sea in Kotor
Complexe résidentiel New residential building near the sea in Kotor
Complexe résidentiel New residential building near the sea in Kotor
Muo, Monténégro
depuis
$164,714
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 44–75 m²
3 objets immobiliers 3
Présentation d'un nouveau complexe résidentiel près de la mer à Kotor.Nous sommes heureux de vous présenter un nouveau complexe résidentiel dans la baie de Kotor.Cette région est réputée pour son climat doux, ses oliveraies centenaires et les eaux cristallines de la baie. Le complexe est sit…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.5
187,257
Apartment 2 chambres
75.0
347,646
Apartment 3 chambres
75.0
386,028
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Đenovići, Monténégro
depuis
$2,63M
Nombre d'étages 2
Smaller apart hotel for sale in Djenovici. In addition to the hotel there is a plot behind with possibility to build additional units. Excellent location, beach is under lease from local authorities for next 2 years. Family bussines.
Agence
Property Solution Lucassa
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$217,199
Surface 59 m²
1 objet immobilier 1
Le complexe sera situé sur la pente de la Riviera Budva, à Bečići, dans un endroit pittoresque écologiquement propre avec un paysage urbain unique. L'éloignement du bruit de la ville, ainsi qu'une abondance de végétation créent une atmosphère de détente et de tranquillité. L'air de montagne …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
59.0
262,050
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Monténégro
depuis
$450,110
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 53–459 m²
9 objets immobiliers 9
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY is a unique opportunity to own not just a luxury property but a part of the legendary Mövenpick hotel brand, which is part of the globally renowned Accor group.   You will gain access to an unparalleled level of service, world-class amenities, and exc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
53.0
476,865
Apartment 2 chambres
93.0 – 131.0
830,443 – 1,32M
Apartment 3 chambres
288.0 – 459.0
2,93M – 4,27M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Monténégro
depuis
$141,339
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 48–70 m²
3 objets immobiliers 3
The new multifunctional complex is located in the prestigious Donja Lastva area of Tivat, on flat ground. The distance to the sea and promenade is only 550m, and to Porto-Montenegro it's 1.5km. The complex is surrounded by all necessary infrastructure for a comfortable life and leisure activ…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
212,766
Apartment 2 chambres
60.0 – 70.0
265,564 – 275,156
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Immeuble Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Immeuble Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Immeuble Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Monténégro
depuis
$176,767
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Surface 64 m²
1 objet immobilier 1
A vendre dans une maison en construction, un appartement de 65 m2 est situé au 1er étage et possède sa propre immense terrasse de 20 mètres, qui n'est pas incluse dans le prix 2 chambres 1 salle de bain Prix m² 2500 m Maison à terminer en 2024 Lors de l'achat, vous ne payez pas de taxe de 3 %
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
64.0
273,325
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Afficher tout Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Bar, Monténégro
depuis
$118,651
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Modern apartment with sea view — an ideal option for living or vacation. Details: • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Condition: new building • Parking: in front of the building • Construction completion: December 2025
Agence
DOO MNG Built
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
Complexe résidentiel Rosa by Concord
Complexe résidentiel Rosa by Concord
Complexe résidentiel Rosa by Concord
Complexe résidentiel Rosa by Concord
Complexe résidentiel Rosa by Concord
Podgorica, Monténégro
depuis
$3,457
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Rosa by Concord – Un nouveau complexe résidentiel au cœur de MomišićiSitué dans une partie paisible de Podgorica, entouré de verdure et d'équipements urbains, Rosa by Concord est un complexe résidentiel moderne qui allie design sophistiqué, fonctionnalité et construction de haute qualité.L'a…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Complexe résidentiel Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Complexe résidentiel Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Complexe résidentiel Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Complexe résidentiel Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Complexe résidentiel Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Afficher tout Complexe résidentiel Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Complexe résidentiel Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Kolašin, Monténégro
depuis
$404,889
Nombre d'étages 2
Mountain Retreat by Dukley est un complexe haut de gamme situé au cœur de la station de ski populaire de Kolasin. C'est ici que se trouvent les nouveaux centres de ski 'Kolašin 1450' et 'Kolašin 1600', reliés par un téléphérique. Dans 'Kolašin 1450', les skieurs et les snowboarders peuvent p…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Bratesici, Monténégro
depuis
$89,691
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 22–89 m²
6 objets immobiliers 6
Installations: Le nouveau complexe fait partie d'un village exclusif situé dans le village calme de Lastva Grbalsk, entouré par la beauté naturelle et la verdure, offrant l'équilibre parfait entre le luxe et la nature. Le complexe se compose de deux bâtiments uniques d'un point de vue archit…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
52.0 – 89.0
158,187 – 268,080
Appartement
22.0 – 32.0
61,411 – 97,434
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$236,130
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 52–216 m²
5 objets immobiliers 5
This is a modern residential complex in the very heart of Tivat, located just across the road from a green park with shady alleys and beaches. The project combines the comfort of urban living with the proximity of nature, creating a unique space for life, relaxation, and harmony.   Archi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0 – 67.0
237,688 – 270,969
Apartment 2 chambres
73.0 – 216.0
332,582 – 761,265
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Complexe résidentiel a Radanovici
Complexe résidentiel a Radanovici
Complexe résidentiel a Radanovici
Complexe résidentiel a Radanovici
Complexe résidentiel a Radanovici
Complexe résidentiel a Radanovici
Sisici, Monténégro
depuis
$106,146
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Complexe résidentiel moderne avec piscine sur la côte du MonténégroDans l'un des coins les plus pittoresques de l'Adriatique, un nouveau complexe résidentiel pour 54 appartements est en construction. Le projet combine une architecture moderne, une infrastructure confortable et un bon emplace…
Agence
MD Realty
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Radanovici, Monténégro
depuis
$98,171
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 48–66 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe résidentiel à Radanovići.Le complexe résidentiel est situé dans un quartier calme et sûr et se compose de 72 appartements de différents types: studios, une chambre et deux chambres.L'emplacement combine la proximité des équipements clés (écoles, magasins) et le réseau de transport r…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0 – 51.0
164,722 – 170,235
Apartment 2 chambres
66.0
219,837
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Tivat, Monténégro
depuis
$130,960
Options de finition Аvec finition
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Monténégro
depuis
$199,721
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Surface 52–85 m²
2 objets immobiliers 2
Un tout nouveau bâtiment résidentiel moderne dans la ville balnéaire populaire de Bečići. Le bâtiment est situé sur l'autoroute Adriatique, à seulement 10 minutes en voiture du centre de Budva. À proximité, vous trouverez un supermarché et des restaurants de fruits de mer. C'est le cinquième…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
211,682
Apartment 3 chambres
85.0
346,018
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Complexe résidentiel Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complexe résidentiel Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complexe résidentiel Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complexe résidentiel Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complexe résidentiel Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complexe résidentiel Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Monténégro
depuis
$104,144
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Complexe résidentiel Minder Nexus - un style de vie moderne dans la pittoresque KavacheNous vous présentons un nouveau projet résidentiel de classe premium Minder Nexus, situé dans l'une des zones les plus prometteuses du Monténégro - Kavache. Ce coin confortable de la nature est à seulement…
Agence
MD Realty
Laisser une demande
Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Afficher tout Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Kumbor, Monténégro
depuis
$145,920
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 32–197 m²
3 objets immobiliers 3
Dans la zone touristique la plus prisée de la commune de Herceg Novi, un complexe moderne est en cours de construction – pensé pour un confort de vie exceptionnel et un investissement sûr. 🏊‍♂️ Sur le domaine : • grande piscine d’environ 200 m² • terrain clos et magnifiquement aménagé …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.7
211,333
Apartment 2 chambres
197.1
381,725
Studio
31.7
145,037
Agence
Red Feniks Montenegro
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$179,516
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 48 m²
1 objet immobilier 1
Appartements dans une nouvelle boutique bâtiment en construction à Tivat Un complexe résidentiel exclusif avec seulement 5 appartements situés dans un quartier calme et verdoyant de Tivat — Mrčevac, à quelques pas du prestigieux Porto Montenegro, des plages et de toutes les infrastructures e…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
179,394
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Immeuble Apartment for sale in a popular place in Budva
Immeuble Apartment for sale in a popular place in Budva
Immeuble Apartment for sale in a popular place in Budva
Immeuble Apartment for sale in a popular place in Budva
Immeuble Apartment for sale in a popular place in Budva
Immeuble Apartment for sale in a popular place in Budva
Becici, Monténégro
depuis
$2,500
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Afficher tout Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$863,089
Options de finition Аvec finition
Acheter avec cryptomonnaie — appartements dans Porto MonténégroLa marque Dukley est située au cœur de Tivat dans une marina de luxe, incarnant un nouveau niveau de luxe et de style de vie.Le quartier de Synchro devient le centre de Tivat avec un nouvel hôtel cinq étoiles, un club de plage av…
Agence
DOO MNG Built
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
Immeuble Pole
Immeuble Pole
Immeuble Pole
Immeuble Pole
Polje, Monténégro
depuis
$74,168
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Il n'y a pas de problème.Оконюание строительства - декаюрь 2024 юода.Il n'y a pas de problème.Il y a des gens qui ont besoin d'aide.Il n'y a pas de problème.Il y a des gens qui ne savent pas.Il n'y a pas de différence entre les deux.La plupart des pays de l'Europe de l'Est sont des pays de l…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Afficher tout Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Monténégro
depuis
$204,870
Nombre d'étages 3
Surface 83 m²
1 objet immobilier 1
A new gem in Kotor - a complex of luxury apartments with 5-star hotel service. This is a unique concept that combines luxury, investment, and homely warmth. The complex is located between the mountains and the Adriatic Sea, surrounded by nature. The windows offer stunning views of the gree…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
83.0
394,957
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$181,370
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 42–76 m²
3 objets immobiliers 3