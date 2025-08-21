  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Sisici
  4. Complexe résidentiel a Radanovici

Complexe résidentiel a Radanovici

Sisici, Monténégro
depuis
$106,146
;
12
Laisser une demande
ID: 27471
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Kotor
  • Village
    Sisici

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Complexe résidentiel moderne avec piscine sur la côte du Monténégro

Dans l'un des coins les plus pittoresques de l'Adriatique, un nouveau complexe résidentiel pour 54 appartements est en construction. Le projet combine une architecture moderne, une infrastructure confortable et un bon emplacement – le tout pour une vie confortable et un investissement rentable.

À propos du complexe :

  • appartements studio, appartements avec 1 et 2 chambres;

  • surface de 32 à 66 m2;

  • meubles partiels et cuisines installées - vous pouvez vous arrêter immédiatement après l'achat;

  • piscine pour les résidents, aires de marche paysagées et aire de jeux;

  • zone protégée;

  • places de parking dans la rue - 10 000 euros.

Conditions d'achat:

  • versements jusqu'à 18 mois avec une contribution initiale de 20%;

  • la possibilité de conditions de paiement individuelles.

Lieu:
Le complexe est situé dans un point unique de la côte, ce qui le rend tout aussi pratique pour la vie et les loisirs:

  • 9 km de Tivat,

  • 8 km pour Kotor,

  • 12 km de Budva,

  • 7 km de l'aéroport international de Tivat.

Dans un rayon de 3-3.5 km - école privée "Arcadia", école publique et centre commercial Butiko, qui est particulièrement pratique pour les familles avec enfants.

Les avantages de la région:

  • Tivat est une ville prestigieuse avec Porto Montenegro marina, restaurants et douillets remblais.

  • Kotor est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO avec une atmosphère unique de la vieille ville.

  • Budva est la capitale de la station balnéaire du Monténégro avec ses plages, sa vie nocturne et ses événements culturels.

Le Monténégro est une combinaison unique de mer et de montagnes, d'un climat doux, d'air pur et d'un rythme de vie mesuré.

Le complexe résidentiel allie confort moderne, un bon emplacement et la beauté de la nature Adriatique. Il s'agit d'une offre pour ceux qui cherchent un logement confortable par la mer ou un objet fiable pour l'investissement.

Localisation sur la carte

Sisici, Monténégro

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Lustica Bay
Radovici, Monténégro
depuis
$450,430
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Monténégro
depuis
$232,542
Complexe résidentiel A STAR BAY
Prcanj, Monténégro
depuis
$151,304
Appart-hôtel 5 star on the first line in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$821,787
Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Kumbor, Monténégro
depuis
$142,874
Vous regardez
Complexe résidentiel a Radanovici
Sisici, Monténégro
depuis
$106,146
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tivat, Monténégro
depuis
$138,453
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 51–69 m²
4 objets immobiliers 4
Installations:Pour une liste complète des prix, contactez nos gestionnaires.Complexe résidentiel de classe Premium se compose de 18 maisons avec parking souterrain. 94 places de parking dans un parking souterrain, 1 étage de locaux commerciaux. Territoire fermé, sécurité, surveillance vidéo,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
51.0 – 69.0
196,264 – 265,744
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$124,986
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
🗝️ Un appartement clé en main sur la côte de la perle de la mer Adriatique💹 A ce stade, 20% de rendementVersements possibles jusqu'en décembre 2026📍Herzen-Novi, Monténégro🏨 État de préparation de l'installation Décembre 2026Situé le long de la côte adriatique, une petite ville avec une beaut…
Agence
Зарубежная недвижимость
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Зарубежная недвижимость
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Afficher tout Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Monténégro
depuis
$125,815
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 88–115 m²
5 objets immobiliers 5
Nous vous présentons un nouveau complexe résidentiel passionnant situé dans la station balnéaire pittoresque de Becici. Ce projet est l'incarnation du rêve d'une maison au bord de la mer, offrant la plupart des appartements avec une vue imprenable sur la mer.Développé à l'aide de technologie…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
114.7
403,807
Apartment 3 chambres
88.0
266,265 – 286,746
Agence
MD Realty
Laisser une demande
Realting.com
Aller