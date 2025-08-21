Complexe résidentiel a Radanovici

Complexe résidentiel moderne avec piscine sur la côte du Monténégro

Dans l'un des coins les plus pittoresques de l'Adriatique, un nouveau complexe résidentiel pour 54 appartements est en construction. Le projet combine une architecture moderne, une infrastructure confortable et un bon emplacement – le tout pour une vie confortable et un investissement rentable.

À propos du complexe :

appartements studio, appartements avec 1 et 2 chambres;

surface de 32 à 66 m2;

meubles partiels et cuisines installées - vous pouvez vous arrêter immédiatement après l'achat;

piscine pour les résidents, aires de marche paysagées et aire de jeux;

zone protégée;

places de parking dans la rue - 10 000 euros.

Conditions d'achat:

versements jusqu'à 18 mois avec une contribution initiale de 20%;

la possibilité de conditions de paiement individuelles.

Lieu:

Le complexe est situé dans un point unique de la côte, ce qui le rend tout aussi pratique pour la vie et les loisirs:

9 km de Tivat,

8 km pour Kotor,

12 km de Budva,

7 km de l'aéroport international de Tivat.

Dans un rayon de 3-3.5 km - école privée "Arcadia", école publique et centre commercial Butiko, qui est particulièrement pratique pour les familles avec enfants.

Les avantages de la région:

Tivat est une ville prestigieuse avec Porto Montenegro marina, restaurants et douillets remblais.

Kotor est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO avec une atmosphère unique de la vieille ville.

Budva est la capitale de la station balnéaire du Monténégro avec ses plages, sa vie nocturne et ses événements culturels.

Le Monténégro est une combinaison unique de mer et de montagnes, d'un climat doux, d'air pur et d'un rythme de vie mesuré.

Le complexe résidentiel allie confort moderne, un bon emplacement et la beauté de la nature Adriatique. Il s'agit d'une offre pour ceux qui cherchent un logement confortable par la mer ou un objet fiable pour l'investissement.