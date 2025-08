Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea

Le nouveau complexe multifonctionnel est situé dans le prestigieux quartier Donja Lastva de Tivat, sur terrain plat. La distance jusqu'à la mer et la promenade est seulement 550m, et à Porto-Montenegro il est 1.5km. Le complexe est entouré de toutes les infrastructures nécessaires pour une vie confortable et des activités de loisirs. La date limite d'achèvement du projet est décembre 2025.

Il offre un rapport qualité/prix idéal, à partir de 3,560 euros/m2.

Le complexe sera construit dans un style méditerranéen et se compose de six petits bâtiments avec des appartements et des espaces commerciaux. Le garage souterrain offre un parking pratique et sûr pour les voitures des résidents. Une petite place avec des restaurants et des espaces de détente, ainsi qu'un espace de jeux pour enfants, seront aménagés dans la cour.

Les appartements sont vendus avec des installations de plomberie haut de gamme et sont livrés avec un manteau de finition. Pendant la phase de construction, les propriétaires peuvent mettre en œuvre leurs propres idées de conception pour créer des maisons confortables et confortables qui répondent à toutes leurs exigences et désirs. Les appartements sont disponibles avec vue sur la mer ou la cour, avec 1, 2 ou 3 chambres allant de 36m2 à 103m2.

Cette offre offre une excellente occasion d'acquérir des biens immobiliers dans la prestigieuse région de Donja Lastva à Tivat et profiter de la proximité de la mer et d'excellentes infrastructures.