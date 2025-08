Complexe résidentiel Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor

Un complexe résidentiel exclusif près de la mer avec des postes d'amarrage privés dans la baie de Kotor.

Vivez une harmonie unique de nature et d'architecture dans l'une des plus belles baies du monde.

Ce complexe résidentiel offre un style de vie qui allie confort moderne, vue panoramique sur la mer, architecture méditerranéenne élégante et infrastructures exceptionnelles.

POINTS CLÉS DU PROJET :

Iconique Vues:

Les appartements disposent de la célèbre réflexion en forme de cœur sur l'eau de la baie, formée par les lumières magiques du soir encerclé Kotor.

Infrastructure premium:

• Deux piscines d'eau salée

• Stationnement sécurisé

• Terrain paysagé et chemins piétonniers

• Ascenseurs et itinéraires pratiques.

Accès exclusif à la mer :

• Places pour yachts et bateaux à seulement 70 mètres du complexe

• Possibilités d'amarrage à long terme

• à 70 mètres de la plage privée.

Architecture & Confort :

• Formes de construction simples et harmonieuses intégrées au paysage

• Éléments de l'architecture traditionnelle de la baie de Boka et de la pierre naturelle

• Terrasses panoramiques ensoleillées

• Différents aménagements : des unités d'une chambre aux penthouses

• Des intérieurs spacieux, lumineux et fonctionnels

• Systèmes de maison intelligents.

LIEU:

• 10 minutes en voiture de la vieille ville de Kotor (site du patrimoine mondial de l'UNESCO)

• 20 minutes en voiture pour l'aéroport international de Tivat

• Courte distance de conduite pour les marinas, restaurants et monuments culturels

• Moins de 20 minutes en voiture pour atteindre des points clés le long de la côte monténégrine.

Ce complexe résidentiel est l'endroit idéal pour ceux qui apprécient l'architecture esthétique, le confort sans compromis et la magie naturelle du Monténégro.



Plus d'informations sur les appartements d'une chambre, deux chambres et trois chambres dans le complexe.