  2. Monténégro
  3. Budva
  4. Complexe résidentiel POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA

Complexe résidentiel POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA

Budva, Monténégro
Prix ​​sur demande
ID: 32795
Dernière actualisation: 30/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Budva

Caractéristiques de la propriété

  • Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Budva, Monténégro
