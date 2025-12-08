  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Bar
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Bar
11
Complexe résidentiel New building, ready to move in.
Complexe résidentiel New building, ready to move in.
Complexe résidentiel New building, ready to move in.
Complexe résidentiel New building, ready to move in.
Complexe résidentiel New building, ready to move in.
Afficher tout Complexe résidentiel New building, ready to move in.
Complexe résidentiel New building, ready to move in.
Bar, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
For sale — one-bedroom apartment with sea view in Bar (Čeluga). New building, ready to move in. Details: • Area: 45.78 m² • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion…
Agence
DOO MNG Built
Voir les contacts
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Sveti Luka
Complexe résidentiel Sveti Luka
Complexe résidentiel Sveti Luka
Complexe résidentiel Sveti Luka
Complexe résidentiel Sveti Luka
Afficher tout Complexe résidentiel Sveti Luka
Complexe résidentiel Sveti Luka
Pecurice, Monténégro
depuis
$103,336
Un complexe d'appartements SV a été construit dans la ville d'élite, juste à côté de la première ligne de mer, dans la région du Bar Riviera. Louka. La ville se compose d'hôtels quatre étoiles, modernes villas privées et a sa propre baie avec de l'eau cristalline. L'air marin, le soleil chau…
Développeur
Montenegro Sun Realty
Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Afficher tout Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Bar, Monténégro
depuis
$108,820
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
PARK Residence - это новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестиций. Комплекс состоит из 3 блоков: Блок А - состоит из различных типов жилых квартир. Блок В - с 1 по 5 этаж расположен 4-звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж. Бл…
Agence
Риэлтор без границ
Karon PhuketKaron Phuket
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Afficher tout Immeuble
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$122,784
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Surface 40–64 m²
2 objets immobiliers 2
Équipements: Complexe résidentiel Premium. La plus large sélection d'appartements spacieux et confortables. Utilisation de matériaux de haute qualité et coûteux dans la construction et la finition. Systèmes de séparation, chaudières. Plomberie de fabricants haut de gamme. Piscine dans le com…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
40.0
122,338
Apartment 2 chambres
64.0
195,741
Agence
GATE Realty
Voir les contacts
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Afficher tout Immeuble
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$122,293
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Surface 38–76 m²
3 objets immobiliers 3
Nouveau complexe de luxe. Solution architecturale futuriste avec des éléments de design classique, qui crée son unicité. Basé sur la tradition et en regardant vers l'avenir, ce projet non seulement surprend, mais s'inscrit également parfaitement dans l'incroyable paysage du Monténégro. Servi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.5 – 55.0
121,849 – 153,797
Apartment 2 chambres
76.0
212,519
Agence
GATE Realty
Voir les contacts
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$82,698
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Surface 27–63 m²
5 objets immobiliers 5
Installations: Dans le meilleur et le plus attrayant endroit de Bar, un bâtiment est en construction qui sera une combinaison de logement traditionnel et de beauté naturelle. C'est l'un des endroits les plus attrayants pour vivre dans la région, où un bâtiment de luxe sera construit avec des…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
27.2 – 48.1
82,398 – 145,711
Apartment 2 chambres
63.0
190,847
Agence
GATE Realty
Voir les contacts
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Résidence Emerald Residence
Résidence Emerald Residence
Résidence Emerald Residence
Résidence Emerald Residence
Résidence Emerald Residence
Afficher tout Résidence Emerald Residence
Résidence Emerald Residence
Sustas, Monténégro
depuis
$77,942
Nombre d'étages 11
Surface 36–73 m²
6 objets immobiliers 6
Les créateurs du complexe résidentiel "Emerald Residence" sont convaincus que vivre aujourd'hui au Monténégro selon le principe "Ma maison est ma forteresse" n'est pas moderne.Les gens veulent de nouvelles relations plus harmonieuses avec la nature et entre eux. Pour ce faire, nous prenons l…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.0 – 57.1
128,159 – 162,995
Apartment 2 chambres
72.0 – 73.5
175,139 – 201,110
Propriété commerciale
51.0
90,093
Développeur
Emerland Residence
Immeuble Pole
Immeuble Pole
Immeuble Pole
Immeuble Pole
Polje, Monténégro
depuis
$74,168
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Оконюание строительства - декаюрь 2024 юода.
Agence
Риэлтор без границ
Immeuble N-Bar
Immeuble N-Bar
Immeuble N-Bar
Immeuble N-Bar
Immeuble N-Bar
Afficher tout Immeuble N-Bar
Immeuble N-Bar
Bar, Monténégro
depuis
$166,752
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Surface 62 m²
2 objets immobiliers 2
Installations:Le nouveau complexe résidentiel répond aux normes de construction les plus élevées, ce qui assure sa qualité durable et son confort impeccable.Grâce à l'utilisation de matériaux naturels, une attention particulière aux grandes surfaces en verre qui fournissent une abondance de …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
62.0
166,147 – 180,594
Agence
GATE Realty
Voir les contacts
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Immeuble Premium dom v centre goroda
Immeuble Premium dom v centre goroda
Immeuble Premium dom v centre goroda
Immeuble Premium dom v centre goroda
Immeuble Premium dom v centre goroda
Immeuble Premium dom v centre goroda
Immeuble Premium dom v centre goroda
Bar, Monténégro
depuis
$79,517
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Surface 27–43 m²
3 objets immobiliers 3
Ce sont des appartements confortables dans un bâtiment de 10 étages, un parking souterrain fonctionnel et un parking près de la maison. Nous vous offrons des aménagements pratiques d'appartements dans lesquels il sera confortable de vivre avec une famille ou de louer. De nombreux appartement…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
27.0 – 43.0
79,229 – 122,688
Agence
GATE Realty
Voir les contacts
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Afficher tout Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
26, Monténégro
depuis
$76,952
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
For sale — studios in Bar (Čeluga). New building, comfort, and convenient location. Details: • Area: 30.20 m² • Floors: 1, 3, 4, 6 (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion date: Decemb…
Agence
DOO MNG Built
Voir les contacts
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Afficher tout Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Bar, Monténégro
depuis
$118,651
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Modern apartment with sea view — an ideal option for living or vacation. Details: • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Condition: new building • Parking: in front of the building • Construction completion: December 2025
Agence
DOO MNG Built
Voir les contacts
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$182,422
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 52–82 m²
2 objets immobiliers 2
Installations:Ces appartements exclusifs établissent un nouveau niveau de vie de luxe dans la ville endroit le plus souhaitable. Les appartements sont une synthèse parfaite d'un excellent style et fonctionnalité. Le complexe résidentiel est situé à seulement 450 mètres de la plage, qui vous …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
181,760
Apartment 2 chambres
82.0
277,300
Agence
GATE Realty
Voir les contacts
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Complexe résidentiel Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Complexe résidentiel Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Complexe résidentiel Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Complexe résidentiel Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Complexe résidentiel Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Complexe résidentiel Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Canj, Monténégro
depuis
$185,845
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Surface 42–60 m²
2 objets immobiliers 2
Sale of apartments managed by InterContinental® Hotels & Resorts 5* apart-hotel on the first of the Adriatic Sea   Introducing the wonderful new project on the first line in Čanj governed by luxurious InterContinental® Hotels & Resorts 5* hotel.   This complex construction featuring …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
42.0 – 60.0
186,751 – 287,278
Agence
VALUE.ONE
Voir les contacts
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Afficher tout Immeuble
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$160,204
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Surface 36–239 m²
10 objets immobiliers 10
Installations:Un nouveau complexe résidentiel entouré par la beauté enchanteresse du Monténégro et les eaux chatoyantes de la mer Méditerranée allie luxe, confort et opportunité d'investissement unique!!! L'appartement que vous achetez dans le projet est un concept.Complexe hôtelier 5 étoile…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.0 – 43.0
162,409 – 192,410
Apartment 2 chambres
71.0 – 74.0
192,246 – 354,706
Apartment 3 chambres
239.0
1,51M
Agence
GATE Realty
Voir les contacts
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
