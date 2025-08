Complexe résidentiel Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort

Mountain Retreat by Dukley est un complexe haut de gamme situé au cœur de la station de ski populaire de Kolasin. C'est ici que se trouvent les nouveaux centres de ski 'Kolašin 1450' et 'Kolašin 1600', reliés par un téléphérique. Dans 'Kolašin 1450', les skieurs et les snowboarders peuvent profiter de 7 pistes de difficulté variable, avec une longueur totale de plus de 17 000 mètres. 'Kolašin 1600' a actuellement deux pistes avec une longueur totale de 4 600 mètres, mais dans les années à venir, il est prévu d'augmenter le nombre de pistes à 8.

Le projet complexe prévoit la construction de dix chalets : quatre chalets avec deux appartements et six chalets avec quatre appartements. Les chalets entourent l'objet central – l'hôtel – et sont reliés à toute l'infrastructure du complexe.

Vous y trouverez un restaurant avec une terrasse ouverte offrant une vue imprenable sur la montagne, divers espaces sportifs et de détente, ainsi qu'une zone Wellness & Spa et des piscines, un bar, une salle de conférence et un parking souterrain.

Nos chalets et nos hôtels modernes sont conçus par un célèbre bureau d'architecture serbe en rapport avec les traditions alpines. L'approche de conception consiste à utiliser principalement le bois et la pierre, en mettant l'accent sur l'écotype qui sous-tend l'ensemble du complexe. Tous les appartements en chalets et chambres d'hôtel du MOUNTAIN RETREAT by DUKLEY sont vendus finement finis. Le forfait de base comprend un design d'intérieur élégant.

En investissant dans le projet Mountain Retreat by Dukley, vous recevez un revenu annuel de 8 % des fonds investis par année au cours des trois premières années.

Propriété de l'immobilier dans le complexe Mountain Retreat de Dukley, vous avez accès à toute l'infrastructure du complexe et à tous les services. Service de conciergerie 24 heures sur 24 et sécurité sont à votre disposition à tout moment.