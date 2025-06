Appartement dans un nouvel immeuble

Installations: Dans le meilleur et le plus attrayant endroit de Bar, un bâtiment est en construction qui sera une combinaison de logement traditionnel et de beauté naturelle. C'est l'un des endroits les plus attrayants pour vivre dans la région, avec un immeuble de luxe avec des étages hors-sol P+S+8, 45 logements et 158 places de stationnement sur deux niveaux de garage souterrain.



Les appartements seront équipés des équipements les plus récents:

- les systèmes à domicile intelligents;

- les systèmes de climatisation multisplit;

céramiques italiennes de fabricants connus;

- parquet en chêne de première classe;

- Serrurier joint en bois et aluminium;

- plomberie Villeroy & Boch

- Mélangeurs HANSGROHE, mélangeurs de douche;

- Oui. 2 ascenseurs Otis;

les panneaux solaires, qui permettront de réduire sensiblement la consommation d'électricité;

- La façade dans le style méditerranéen (combinaison de bois et de pierre).



Lieu: À proximité du centre sportif "TOPOLIKA" et du futur Centre National de l'Eau avec piscines intérieures et extérieures rend l'emplacement de la propriété exclusive et inégalée dans la région. Cet emplacement offre un équilibre entre vie urbaine dynamique et verdure apaisante, la rivière Zheleznica et la proximité de la mer.



Selon l'emplacement des logements offrira une vue sur la mer, la montagne magique Rumia, le temple de Saint Jovan Vladimir, la marina de Bar.



Nous vous aiderons à obtenir un permis de séjour pour l'immobilier!!!

Laissez-vous aider et louer !!



Avec notre aide, vous allez acquérir un objet liquide qui vous apportera des revenus!

CONSULTATION GRATUITE!!!



Nous faisons des offres en ligne!!



Agence immobilière enregistrée au Monténégro GATE Realty!!!