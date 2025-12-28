  1. Realting.com
  Monténégro
  Tivat
  Appartements dans des immeubles neufs

Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$376,002
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
New Gated Cottage Community with 30 Homes, Situé à 6 km du centre de Tivat, dans le village de Kavac.La superficie totale du complexe est de 23 000 m2. Toutes les maisons offrent une vue panoramique sur la baie de Tivat.Les maisons suivantes sont disponibles à la vente:• Maison de ville de d…
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Afficher tout Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Agence
GATE Realty
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Agence
GATE Realty
TekceTekce
Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Complexe résidentiel New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$602,420
Surface 42–281 m²
3 objets immobiliers 3
Nouveau complexe résidentiel exclusif - le Dreams by Dukley est situé dans les environs immédiats de Porto Montenegro.Il comprend trois appartements et une piscine sur le toit. Chaque bâtiment dispose d'appartements luxueux et de penthouses spacieux, conçus parfaitement avec un mobilier, des…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
42.0
605,798
Apartment 2 chambres
98.0
1,30M
Apartment 3 chambres
281.0
4,12M
Propriété commerciale
81.0 – 164.0
3,32M – 3,48M
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$127,227
L'année de construction 2025
Surface 41–124 m²
4 objets immobiliers 4
Un nouveau complexe résidentiel avec sa propre infrastructure dans le centre de Tivat, à 400 mètres de Porto Montenegro. C'est l'endroit idéal pour ceux qui veulent vivre dans la ville de Tivat avec ses infrastructures et sa vie culturelle, tout en étant dans une zone paisible et verte.À dis…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0 – 88.0
239,376 – 441,838
Apartment 2 chambres
79.0 – 124.0
388,146 – 684,569
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Afficher tout Complexe résidentiel Tivat Kavac
Complexe résidentiel Tivat Kavac
Tivat, Monténégro
depuis
$118,139
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Appartements en tranches avec un premier paiement de 50%.A vendre Appartements de 2 chambres, 51.19m2 avec vue sur la montagne ou la mer, NEXUS à Kavache (Tivat) en versements ou pour un montant total.Nouveau complexe résidentiel à Kavache (Tivat) maison moderne pour 43 appartements, avec un…
Agence
DOO MNG Built
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complexe résidentiel Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$161,681
L'année de construction 2025
Surface 43–87 m²
2 objets immobiliers 2
Nouveau bâtiment résidentiel dans la banlieue de Tivat, dans le quartier de Kava, à quelques minutes en voiture du centre de Tivat.Le complexe est situé sur une petite altitude, permettant aux résidents de profiter de vues sur la mer et la ville. Les fenêtres panoramiques offrent beaucoup de…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.0
177,428
Apartment 2 chambres
87.0
356,738
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Afficher tout Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Monténégro
depuis
$1,70M
L'année de construction 2027
Présentation de Synchro Yards - le nouveau quartier résidentiel de Porto Montenegro longtemps attendu, conçu pour ceux qui apprécient le luxe, le confort et l'inspiration.Situé sur le front de mer, juste à côté de l'eau, cette zone est destinée à devenir le premier choix de popularité à Port…
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Agence
GATE Realty
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$709,482
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 246–286 m²
2 objets immobiliers 2
Offre spéciale: acheter une propriété dans le complexe avant la fin de Décembre et obtenir un rabais de 5%!Un nouveau complexe résidentiel fermé de classe premium est situé dans un nouveau quartier de Tivat. Le complexe est situé sur une petite altitude entourée de verdure, à proximité de to…
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Afficher tout Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS
Tivat, Monténégro
depuis
$130,960
Options de finition Аvec finition
Équipements: Complexe résidentiel de luxe situé dans la ville pittoresque de Tivat, les appartements dans le complexe sont créés avec un amour du détail, fournissant toutes les commodités nécessaires pour une vie confortable. L'architecture moderne du complexe est conçue de telle sorte que d…
Agence
GATE Realty
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Complexe résidentiel Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$744,493
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 99–140 m²
3 objets immobiliers 3
Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat. These unique apartments, designed for the most discerning buyers, feature private pools and are part of an exclusive project in a new district of Tivat. This is the second phase of a complex consisting of three sect…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
99.0 – 134.0
747,681 – 1,24M
Apartment 3 chambres
140.0
789,833
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$236,130
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 52–216 m²
5 objets immobiliers 5
This is a modern residential complex in the very heart of Tivat, located just across the road from a green park with shady alleys and beaches. The project combines the comfort of urban living with the proximity of nature, creating a unique space for life, relaxation, and harmony.   Archi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0 – 67.0
240,624 – 274,315
Apartment 2 chambres
73.0 – 216.0
336,689 – 770,667
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$181,370
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Surface 42–76 m²
3 objets immobiliers 3
Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat. A modern premium-class residential complex located in one of the most scenic and comfortable areas of Tivat. This is a unique opportunity for those seeking a combination of comfort, quality, and prime location.   Gener…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
42.3 – 50.0
160,526 – 222,538
Apartment 2 chambres
76.0
323,799
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$129,525
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 68–94 m²
3 objets immobiliers 3
Residential complex by the sea in Tivat. Special Offer! Reserve an apartment in Building 2 or 3 for just €10,000! The remaining amount is paid interest-free after the apartment is registered in the cadastre! A modern premium-class residential complex with sea views and direct beach a…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
68.0 – 85.0
352,564 – 375,126
Apartment 2 chambres
94.0
422,867
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Tivat, Monténégro
depuis
$393,066
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Surface 47–81 m²
2 objets immobiliers 2
Apartments in a Premium Residential Complex in a New District of Tivat under Radisson Blu Management!   The complex is designed according to international 5-star hotel standards. It consists of two separate buildings and includes 33 branded residences. Each building is equipped with a …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
47.0
395,005
Apartment 2 chambres
81.0
685,417
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$165,401
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Un nouveau complexe résidentiel au coeur de la banlieue pittoresque de Tivat, à quelques minutes en voiture du centre-ville.Le complexe se compose de six bâtiments uniques comprenant 54 appartements de 42 à 76 m2, offrant une grande variété d'aménagements adaptés à la vie individuelle et aux…
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Afficher tout Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Monténégro
depuis
$141,339
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 48–70 m²
3 objets immobiliers 3
The new multifunctional complex is located in the prestigious Donja Lastva area of Tivat, on flat ground. The distance to the sea and promenade is only 550m, and to Porto-Montenegro it's 1.5km. The complex is surrounded by all necessary infrastructure for a comfortable life and leisure activ…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
215,393
Apartment 2 chambres
60.0 – 70.0
268,844 – 278,554
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Tivat, Monténégro
depuis
$138,453
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 51–69 m²
4 objets immobiliers 4
Installations:Pour une liste complète des prix, contactez nos gestionnaires.Complexe résidentiel de classe Premium se compose de 18 maisons avec parking souterrain. 94 places de parking dans un parking souterrain, 1 étage de locaux commerciaux. Territoire fermé, sécurité, surveillance vidéo,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
51.0 – 69.0
198,553 – 268,844
Agence
GATE Realty
Complexe résidentiel premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complexe résidentiel premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complexe résidentiel premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complexe résidentiel premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complexe résidentiel premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complexe résidentiel premium klassa v Dona Lastva Tivat
Complexe résidentiel premium klassa v Dona Lastva Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$138,626
L'année de construction 2026
Full “Turnkey” Transaction Support — Free for the Buyer! About the Complex: A new residential development consisting of two buildings, located in a picturesque area of Tivat. The project offers 1–2 bedroom apartments with spacious living rooms and terraces; ground-floor units feature …
Agence
DOO MNG Built
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Complexe résidentiel New residential development with pool in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$117,908
Nombre d'étages 6
Surface 44–181 m²
4 objets immobiliers 4
Un nouveau projet à Tivat, situé à seulement 2,5 km du centre-ville et de Porto-Montenegro, entouré de verdure et de beaux paysages. La distance jusqu'à la mer est de seulement 800 m. Le complexe est situé sur une petite altitude, permettant aux résidents de profiter d'une vue panoramique su…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.0
180,974
Apartment 2 chambres
57.0 – 109.0
230,898 – 624,048
Apartment 3 chambres
181.0
1,19M
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$754,199
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 180 m²
2 objets immobiliers 2
Un nouveau projet exclusif de villas de luxe modernes dans l'une des zones côtières les plus prometteuses — à seulement 6 km du centre de Tivat, dans le village de Kavac. C'est un endroit où design réfléchi, haut niveau de construction, et des vues panoramiques étonnantes créent un espace un…
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complexe résidentiel Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complexe résidentiel Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complexe résidentiel Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complexe résidentiel Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Complexe résidentiel Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Tivat, Monténégro
depuis
$451,638
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 5
Surface 52–99 m²
3 objets immobiliers 3
Vero&Versa residences — premium apartments in the heart of Porto-Montenegro.   Vero&Versa Residences is a new premium residential project located in the very heart of Porto Montenegro, just steps from the sea, the yacht marina, shops, wellness center, cultural and entertainment venues, a…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
67.0
631,113
Apartment 2 chambres
99.0
978,461
Appartement
52.0
494,529
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Afficher tout Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Les services de l'Agence pour la confrontation de l'accord "sous la clé" est gratuit pour l'acheteur!!!Installations: Le nouveau complexe résidentiel avec un design architectural unique, développé par le célèbre bureau international Businessart, a le concept d'un espace moderne, confortable …
Agence
GATE Realty
Complexe résidentiel Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complexe résidentiel Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complexe résidentiel Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complexe résidentiel Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complexe résidentiel Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Complexe résidentiel Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Tivat, Monténégro
depuis
$236,791
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
TivatAppartements à vendre dans un complexe exclusif, à quelques minutes à pied de Porto Montenegro et du centre de Tivat.Caractéristiques:Vues du parc vert ŽupaArchitecture moderne parfaitement intégrée à la natureAppartements spacieux et lumineux avec terrassesComplexe aménagé avec un desi…
Agence
DOO MNG Built
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Tivat, Monténégro
depuis
$295,133
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Un appartement de deux pièces d'une superficie de 67 mètres carrés est à vendre dans un complexe résidentiel moderne de classe Business Plus en construction avec une piscine et un espace clos, situé dans le nouveau quartier pittoresque de Tivat Donja Lastva. L'appartement est situé au 5ème é…
Agence
Montenegro Intel city
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Immeuble Тиват
Tivat, Monténégro
depuis
$146,926
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Vous souhaitez acheter un appartement dans un bâtiment complexe ? Votre appartement s'est installé dans votre appartement, dans votre location. Il y a peu de choses à faire dans les magasins, les restaurants, les hôtels et la région prestigieuse de Port Monténégro. Les appartements sont bien…
Agence
Montenegro Intel city
