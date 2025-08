Complexe résidentiel New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards

Présentation de Synchro Yards - le nouveau quartier résidentiel de Porto Montenegro longtemps attendu, conçu pour ceux qui apprécient le luxe, le confort et l'inspiration.



Situé sur le front de mer, juste à côté de l'eau, cette zone est destinée à devenir le premier choix de popularité à Porto Monténégro. Dans le nouveau quartier, vous pouvez vous attendre à une vie active, pleine d'expériences inoubliables. Le Synchro Yards est le centre d'événements, d'activités et de différents programmes, des conférences sur les technologies de pointe et des expositions interactives aux retraites de yoga, cours d'art, musique en direct et théâtre.



Synchro Yards est en cours de construction sur le site d'un ancien ascenseur et hangar de chantier naval, juste au bord de l'eau. La vie ici pousse au rythme de la communauté internationale de Porto Monténégro. C'est un espace où règne l'imagination, et chaque minute compte.

Voici un hôtel 5 étoiles avec des boutiques, une plage privée, des résidences pour vivre en bord de mer, des restaurants de classe mondiale, un espace de travail et de créativité, un centre de divertissement adaptatif, un club de plage et un musée du patrimoine maritime.

Les Résidences Synchro Yards sont l'incarnation du luxe et de la liberté. Tous les appartements impressionnent par leur design, leurs terrasses spacieuses et leur vue panoramique sur la mer et la marina. Au début des ventes, Synchro Yards présente deux bâtiments résidentiels : AERIS et IVO Residences. L'achèvement de la construction est prévu pour 2027.

AERIS est la résidence la plus exclusive de Porto Montenegro. Inspiré par la mer et le vent, son design reflète l'esthétique d'un yacht moderne avec des terrasses en bois lisse, des balcons angulaires et un treillis vertical de couleur cuivre, rendant hommage au patrimoine maritime. Conçu par la célèbre firme d'architecture Woods Bagot, AERIS incarne l'essence du yacht classique.

Il existe plusieurs types d'appartements de luxe spacieux disponibles à la vente: 1 chambre (à partir de 104 m2), 2 chambres (à partir de 230 m2), 3 chambres (372 m2), et 4 chambres (à partir de 985 m2).

Pendant ce temps, IVO Résidences - Aurora offre 25 résidences gérées par le groupe hôtelier Rare Finds, membre de Kerzner International, connu pour ses marques d'hôtel telles que One&Only, Atlantis et SIRO.



Les types d'appartements suivants sont proposés à la vente:



- studios (52 m2),

- appartements de 1 chambre (à partir de 86 m2),

- appartements de 2 chambres (à partir de 197 m2),

- Appartements de 3 chambres (295 m2).

Porto Montenegro est un luxueux village résidentiel fermé avec une marina de classe mondiale appartenant à la Investment Corporation de Dubaï (ICD). L'infrastructure de Porto Montenegro comprend une marina de classe mondiale avec une gamme complète de services, l'hôtel Regent (5*), une école internationale, yacht club, club d'aviron, piscines, complexe sportif, courts de tennis, parc, centres créatifs et d'affaires ainsi que de nombreux restaurants, bars à vin, magasins et galeries.