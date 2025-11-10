  1. Realting.com
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE

Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
19
ID: 32854
Dernière actualisation: 10/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Ville
    Tivat

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Classe
    Classe
    Classe premium
  L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Tivat, Monténégro
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V TIVATE
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
