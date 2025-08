Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular

Gornja Lastva, Monténégro

Le bâtiment Eva Residence est situé dans le quartier le plus agréable et le plus calme de la ville de Tivat (Monténégro), entouré de villas luxueuses et d'un complexe résidentiel. Le bâtiment se compose de 10 appartements dont 6 T1, 3 duplex T2 et 1 penthouse T2 et terrasse sur le toit. …