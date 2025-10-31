  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Budva
  4. Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE

Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE

Budva, Monténégro
Prix ​​sur demande
;
5
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 32797
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 538992
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 31/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Budva

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Budva, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$261,872
Complexe résidentiel Rosa by Concord
Podgorica, Monténégro
depuis
$3,481
Complexe résidentiel v Dobrote
Dobrota, Monténégro
depuis
$297,487
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$182,422
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Monténégro
depuis
$289,030
Vous regardez
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Budva, Monténégro
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$165,401
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Un nouveau complexe résidentiel au coeur de la banlieue pittoresque de Tivat, à quelques minutes en voiture du centre-ville.Le complexe se compose de six bâtiments uniques comprenant 54 appartements de 42 à 76 m2, offrant une grande variété d'aménagements adaptés à la vie individuelle et aux…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Afficher tout Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Complexe résidentiel The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Monténégro
depuis
$141,339
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 48–60 m²
2 objets immobiliers 2
The new multifunctional complex is located in the prestigious Donja Lastva area of Tivat, on flat ground. The distance to the sea and promenade is only 550m, and to Porto-Montenegro it's 1.5km. The complex is surrounded by all necessary infrastructure for a comfortable life and leisure activ…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
211,725
Apartment 2 chambres
60.0
273,810
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Tivat, Monténégro
depuis
$393,066
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Surface 47–81 m²
2 objets immobiliers 2
Apartments in a Premium Residential Complex in a New District of Tivat under Radisson Blu Management!   The complex is designed according to international 5-star hotel standards. It consists of two separate buildings and includes 33 branded residences. Each building is equipped with a …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
47.0
388,278
Apartment 2 chambres
81.0
673,745
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller