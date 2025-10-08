  1. Realting.com
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE

Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
4
ID: 32613
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 538955
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 08/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Ville
    Tivat

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Tivat, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Complexes similaires
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$158,322
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$154,823
Complexe résidentiel A new residential complex in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$165,401
Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Monténégro
depuis
$100,475
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$122,784
Autres complexes
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Afficher tout Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Monténégro
depuis
$494,647
Nouveau condo-hôtel moderne sur le front de mer. Condo-hotel est un projet de développement moderne, confortablement situé à Rafailovici à la Riviera Budva - la destination touristique la plus développée et attrayante au Monténégro. Appartements sont situés directement sur la côte de la mer …
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Afficher tout Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$265,857
Nombre d'étages 10
Surface 41 m²
1 objet immobilier 1
Un nouveau complexe résidentiel haut de gamme à Budva. Le complexe est situé dans la ville, sur une colline pittoresque. Cet emplacement offre aux résidents un accès facile et pratique à la vaste infrastructure de Budva (dans un rayon de 200 mètres, vous trouverez des boutiques, des restaura…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0
286,029
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$82,698
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Surface 27–63 m²
5 objets immobiliers 5
Installations: Dans le meilleur et le plus attrayant endroit de Bar, un bâtiment est en construction qui sera une combinaison de logement traditionnel et de beauté naturelle. C'est l'un des endroits les plus attrayants pour vivre dans la région, où un bâtiment de luxe sera construit avec des…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
27.2 – 48.1
82,368 – 145,658
Apartment 2 chambres
63.0
190,779
Agence
GATE Realty
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Realting.com
Aller