  4. Complexe résidentiel A STAR BAY

Complexe résidentiel A STAR BAY

Prcanj, Monténégro
$152,122
ID: 27433
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Kotor
  • Ville
    Prcanj

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

À propos du complexe

Русский Русский

🌊 Investissement exclusif à Prchan - à seulement 80 mètres de la mer!

La construction d'un complexe résidentiel unique est en cours dans l'un des endroits les plus prestigieux du Monténégro - dans la ville de Prchan, sur la rive de la baie de Boko-Kotor.

📈 Ce n'est pas seulement de l'immobilier – c'est un investissement prêt avec une croissance garantie de la valeur et un potentiel de location élevé:
Fourniture limitée sur la première ligne de la mer, seulement quelques appartements restent
• augmentation annuelle des prix de l'immobilier dans la région;
• forte demande des touristes et des connaisseurs de repos isolé.

🏡 Le complexe se compose de deux bâtiments modernes, fabriqués dans un style qui combine l'élégance de l'architecture moderne et l'atmosphère de l'Adriatique. Chaque appartement - avec fenêtres panoramiques et une terrasse, offrant une vue impressionnante sur la baie.

🌿 Sur le territoire il y a une conception de paysage professionnelle qui crée le sentiment d'une oasis fermée par la mer.

🗓 La date d'achèvement est février 2026. L'achat au stade de la construction garantit les conditions les plus favorables et une augmentation significative de la valeur au moment de la livraison.

✨ Principaux avantages du projet:
• Emplacement unique - à seulement 80 m de la mer
• Appartements d'espèces avec un panorama de la baie de Kotor
Architecture moderne + éléments de style méditerranéen
• Conception paysagère professionnelle du territoire
• Possibilité de location élevée et revenu stable
• Augmentation des coûts pendant la construction et après la livraison

💎 Ce projet est la combinaison parfaite:
✔ prestigieux
✔ investissement sûr
✔ bord de mer

L'immobilier à Prčan est un actif qui va travailler pour vous.

Bâtiment "A" :

1. Studio: 28m2 + 10m2 jardin / terrasse - 130 000 euros

2. Appartement avec chambre séparée: 42m2 - 175 000 euros

3. Appartement avec deux chambres: 67m2 - 275,000 euros

Bâtiment B.

1. Appartement avec une chambre séparée 51m2 - 245 000 euros.

Localisation sur la carte

Prcanj, Monténégro

Revue vidéo de complexe résidentiel A STAR BAY

