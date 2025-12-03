  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Dobrota
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Municipalité de Budva
41
Complexe résidentiel Exclusive residential complex in Dobrota
Complexe résidentiel Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Monténégro
depuis
$297,487
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 53–70 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe résidentiel exclusif à Dobrota.Un complexe résidentiel moderne situé à seulement 150 mètres de la mer dans le village pittoresque de Dobrota, dans la baie de Kotor.Le complexe se compose de deux bâtiments indépendants dont les noms reflètent leur caractère unique : Le Soleil et La L…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
53.0
297,285 – 362,001
Apartment 2 chambres
70.0
471,490
VALUE.ONE
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Dobrota, Monténégro
depuis
$89,541
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 32–60 m²
2 objets immobiliers 2
MD Realty
Complexe résidentiel High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Monténégro
depuis
$1,89M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Une communauté de villa haut de gamme en construction dans la baie de Kotor, composée de 6 villas avec vue panoramique sur la baie.Chaque villa offre un mélange d'équipements modernes et d'architecture traditionnelle monténégrine, sur fond de mer Adriatique et de montagnes, avec une vue impr…
VALUE.ONE
OneOne
Complexe résidentiel v Dobrote
Dobrota, Monténégro
depuis
$297,487
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
La vie dont tu rêvaisNous vous présentons un complexe résidentiel exclusif, l'incarnation de l'élégance et le confort exquis au cœur de Boki Kotorskaya - la perle de l'Adriatique. Ici, à seulement 150 mètres du rivage, des vues inspirantes, la brise marine et l'architecture imprégnées de tra…
MD Realty
