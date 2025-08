Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici

Nouveau condo hôtel en construction sur le front de mer à Becici dans le centre de Budva Riviera – le plus développé et attrayant pour la partie touristique de la côte du Monténégro.

Hôtel a un accès direct à la plage de 2 kilomètres de long qui est considérée comme la plus belle au Monténégro. Les futurs propriétaires d'appartements profiteront d'une vue imprenable sur la mer, d'une belle nature et d'un service immaculé.

Tous les appartements ont vue panoramique sur la mer, et sont construits selon les normes les plus élevées en utilisant des matériaux de finition de haute qualité. Le complexe se compose d'hôtel 5 étoiles et condo-hôtel avec des installations communes et privées – 2 piscines, SPA, salle de sport, restaurants, cafés, magasins, réception.

· Au sous-sol de l'hôtel il y a un garage souterrain et des installations techniques,

· Au rez-de-chaussée, les magasins, restaurants et cafés sont conçus,

· Au premier étage il y a entrée principale de l'hôtel, réception, restaurant, terrasses,

· Au deuxième étage, en dehors des chambres, des équipements récréatifs sont situés – 2 piscines, SPA, zones de détente,

· Sur les étages typiques de 3 à 9 logements de différents types sont situés – des chambres d'hôtel standard aux appartements de différentes tailles,

· Les étages supérieurs sont prévus pour les grands appartements de luxe avec vue sur la mer et d'énormes terrasses vertes, organisés en cascades. Les appartements vont de 1 à 4 chambres, avec des superficies allant jusqu'à 462 m2 (avec terrasse).

La partie résidentielle de l'hôtel est située autour de l'atrium interne sur les étages de 1 à 9.

Le condo est entretenu par une société de gestion qui permet également aux propriétaires de l'appartement d'inclure leurs unités dans la piscine de location gérée et de gagner un revenu de location considérable.