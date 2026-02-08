  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Lustica
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Municipalité de Budva
37
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Monténégro
depuis
$289,030
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Unique townhouse in a new residential complex is offered for sale in a picturesque location on the Lushtica Peninsula.   The complex consists of two buildings. The first building is located 50 meters from the sea with a stunning view of the Tivat Bay and the island of Flowers, the St. Ma…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Sur la carte
Realting.com
Aller