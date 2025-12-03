  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Monténégro

Herceg Novi
1
Zabljak
1
Municipalité de Budva
3
Municipalité de Tivat
4
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Kavac, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Les services de l'Agence pour la confrontation de l'accord "sous la clé" est gratuit pour l'acheteur!!!Délai de livraison clé en main: Début 2027. (dépend du remplissage de l'ensemble complet à la demande des acheteurs).Structure du projet: Superficie de la villa à partir de 180 m2. Surface …
Agence
GATE Realty
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
, Monténégro
depuis
$498,932
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa moderne avec vue sur la mer au prix d'un appartement — KrimovicaUne nouvelle maison avec une vue panoramique imprenable sur l'Adriatique, située au-dessus des plages de Jaz, Trsteno et Ploce.L'aménagement spacieux et la grande terrasse sur le toit font de cette maison un choix idéal po…
Agence
DOO MNG Built
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Kolašin, Monténégro
depuis
$483,975
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
ACHETER AVEC CRYPTO — gagnez en euros! Investissements fiables à revenu garanti.Mountain Retreat by Dukley — votre maison de montagne qui génère des revenus.La région nord du Monténégro est une priorité du programme de développement gouvernemental, assurant un flux touristique tout au long d…
Agence
DOO MNG Built
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
Club-house BUDVA CENTAR
Budva, Monténégro
depuis
$228,377
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ в ЦЕНТРЕ БУДВЫ?Расположение: Центр Будвы.До моря и Старого горо à : 5 minutes.Элитный жилой Les complexes BUDVA CENTAR sont entièrement déployés dans le cadre des activités touristiques les plus diverses (restaurations, restaurants, торговый комплекс TQ PLAZA, ZELENA Pija…
Agence
Montenegro Intel city
Club-house Verona house
Club-house Verona house
Budva, Monténégro
depuis
$117,467
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Vente dans une nouvelle maison, banlieue de Budva Lastva6 appartements de 79 m2,3 chambres et salon avec 2 salles de bains et une piscineCommerces à proximité, Technomax, station-serviceCentre commercial 10 minutesLa taxe de 3% est payée par l'acheteur !Prix 107 500 euros
Agence
Montenegro Intel city
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Monténégro
depuis
$145,776
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Surface 120 m²
1 objet immobilier 1
Vous voulez acheter un appartement dans un complexe complexe ? Il y a des magasins, des restaurants, des hôtels et la région prestigieuse du Port du Monténégro. Les appartements sont bien équipés pour aménager votre maison et profiter de la vue panoramique de votre maison. Dans tous les cas,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
120.0
281,467
Agence
Montenegro Intel city
Maison de ville Taunhaus Zhablyak
Zabljak, Monténégro
depuis
$108,179
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Maison de ville sur 2 étages 45 m2, entièrement équipée avec meubles et vaisselle et tous les appareils ménagers nécessairesAvec une belle vue sur Savin Cook et sa régionPrix 99 000 euros sans mobilier ou 125 000 euros clé en main
Agence
Montenegro Intel city
Village de chalets ADRIA MONTENEGRO
Village de chalets ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$84,371
ADRIA MONTENEGRO est une ville moderne de style méditerranéen, construite sur la côte adriatique dans le parc forestier de la ville. Herceg Novi. Le complexe est situé dans une zone protégée séparée. Une rivière de montagne coule le long de la frontière; on peut la traverser dans une forêt q…
Développeur
Montenegro Sun Realty
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Monténégro
depuis
$925,372
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Villa à vendre dans un village d'élite. Proche, avec une vue incroyable sur la mer et les montagnes Superficie du terrain 403 m2 Superficie de la maison 231 m2 2 places de parking Bassier 7×5 m La maison a été construite en tenant compte des caractéristiques sismologiques du pays à part…
Agence
Montenegro Intel city
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Agence
GATE Realty
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Maison de ville ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Maison de ville ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Donja Lastva, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Agence
GATE Realty
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Villa Palace Florio by Concord
Prcanj, Monténégro
depuis
$3,49M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
L'emplacement du Palais Florio est situé le long d'une route côtière locale, à seulement 5 mètres de la mer. Les environs immédiats du palais sont caractérisés par le noyau historique de la colonie de Prčanj, le paysage naturel, et la présence de plusieurs monuments culturels et historiques …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Village de chalets
Tivat, Monténégro
depuis
$6,42M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Nouvelles maisons de ville à vendre dans le complexe résidentiel haut de gamme Lastva Park, Tivat.   Quartier élite de Donja Lastva, entouré de verdure et surplombant la mer et les montagnes   ?Zone 154 à 204 m² 3 étages ?2,3 chambres ?4 salles de bains ?Cuisine ?Terrasse avec vue p…
Agence
Montenegro Intel city
