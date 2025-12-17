  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Budva
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Complexe résidentiel POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Complexe résidentiel POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Complexe résidentiel POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Complexe résidentiel POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Complexe résidentiel POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Afficher tout Complexe résidentiel POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Complexe résidentiel POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Budva, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Agence
GATE Realty
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$160,440
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Appartements dans un nouveau complexe à Budva.Un complexe résidentiel moderne situé dans le quartier calme et verdoyant de Babin Do de Budva, offrant des paysages de montagne pittoresques et vue sur la mer. Son emplacement unique dans la partie supérieure de la ville assure à la fois intimit…
Agence
VALUE.ONE
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Complexe résidentiel New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Monténégro
depuis
$100,475
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Surface 46–168 m²
3 objets immobiliers 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.0 – 168.0
173,186 – 634,954
Apartment 2 chambres
93.0
349,682
Agence
VALUE.ONE
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Complexe résidentiel New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Monténégro
depuis
$230,447
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 67–129 m²
2 objets immobiliers 2
Le nouveau complexe résidentiel « ROYAL CENTRAL RESIDENCE » est situé au cœur de Budva, développé par le principal développeur de la Riviera de Budva. Le projet se distingue par son emplacement privilégié et son design architectural élégant. Il dispose d'un style moderne, de chambres spacieu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
67.0
439,990
Apartment 3 chambres
129.0
847,672
Agence
VALUE.ONE
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$260,560
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 4
Surface 45–108 m²
5 objets immobiliers 5
Apartments in a low-rise residential building in Budva. Modern low-rise building near the sea. This residential building is a low-rise development with only 12 apartments, located in one of the most prestigious areas of Budva — Komoševina, just a 5-minute walk from the beach. Cozy, well-…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.0 – 50.0
167,374 – 264,376
Apartment 2 chambres
73.0 – 108.0
279,745 – 433,300
Agence
VALUE.ONE
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complexe résidentiel Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complexe résidentiel Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complexe résidentiel Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complexe résidentiel Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Afficher tout Complexe résidentiel Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Complexe résidentiel Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Monténégro
depuis
$506,240
Nombre d'étages 15
Surface 61–119 m²
2 objets immobiliers 2
Riviera residential complex and five-star hotel — luxury living on the shores of the Adriatic sea.   Riviera is the embodiment of premium lifestyle in the very heart of the Budva Riviera. A unique location right on the seafront, contemporary architecture by “İki Design Group,” and meticu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.0
515,710
Apartment 3 chambres
119.0
1,01M
Agence
VALUE.ONE
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$864,386
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 11
Surface 87–172 m²
2 objets immobiliers 2
Un nouvel hôtel 5 étoiles de luxe est situé à Budva, Monténégro à 10 mètres de la mer. La caractéristique du complexe est son emplacement exclusif sur la première ligne, des fenêtres panoramiques surplombant la mer, et la présence de sa propre infrastructure.Au total, l'hôtel dispose de 88 c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
87.0
1,19M
Apartment 3 chambres
172.0
2,40M
Agence
VALUE.ONE
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Afficher tout Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Complexe résidentiel Ziloj kompleks v Budve
Budva, Monténégro
depuis
$89,990
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 9
À Budva, dans le quartier de Dubovica Luxury, un nouveau projet résidentiel a été lancé, qui combine un haut niveau de confort et un excellent emplacement - juste à distance de marche sont l'Université et le centre commercial moderne Mega Mall.Le complexe est conçu pour 38 appartements de di…
Agence
MD Realty
Immeuble Deluxe estate Budva
Immeuble Deluxe estate Budva
Immeuble Deluxe estate Budva
Immeuble Deluxe estate Budva
Budva, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 51–78 m²
5 objets immobiliers 5
Complexe DELUXE ESTATE BUDVADELUXE ESTATE représente le format le plus pertinent du marché européen — cosyappartements à partir de 34 m² avec des solutions de planification fonctionnelles.EmplacementL'un des emplacements les plus spectaculaires et les plus pratiques de la ville de Budva.BUDV…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0 – 55.6
191,124 – 220,118
Apartment 2 chambres
78.2
292,964
Développeur
Deluxe estate Montenegro
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$136,130
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
New residential complex "PIETRA RESIDENCE" in the quiet district of Budva - Podkošljun, just a 4-minute drive from the beach and promenade.   Project features: • Two-level underground garage • Installment plan and phased payment • Modern design and functional layouts • Location: …
Agence
VALUE.ONE
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Appart-hôtel
Appart-hôtel
Appart-hôtel
Appart-hôtel
Appart-hôtel
Afficher tout Appart-hôtel
Appart-hôtel
Budva, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Surface 83–225 m²
4 objets immobiliers 4
Date de livraison: 01.05.2027Installations:Pour une liste complète des prix, contactez nos gestionnaires.Hôtel 5 étoiles situé dans l'épicentre du tourisme monténégrin - Budva. C'est un hôtel qui a deux entrées du territoire: l'un est idéalement situé sur la promenade, et l'autre est du boul…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
83.0 – 87.0
923,554 – 1,14M
Apartment 2 chambres
154.0
2,55M
Apartment 3 chambres
225.0
3,70M
Agence
GATE Realty
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Complexe résidentiel SIKARNYE APARTAMENTY OT ZASTROCSIKA V BUDVE
Budva, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Agence
GATE Realty
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$154,823
L'année de construction 2026
Surface 41–63 m²
2 objets immobiliers 2
Appartements dans un nouveau complexe résidentiel à Budva.Un complexe résidentiel moderne situé dans le quartier calme et écologique de Budva — Dubovica. Cet emplacement offre un cadre naturel paisible avec une vue pittoresque sur les montagnes et la mer, tout en étant à quelques minutes du …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0
156,304
Apartment 2 chambres
63.0
234,476
Agence
VALUE.ONE
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Afficher tout Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$265,857
Nombre d'étages 10
Surface 41 m²
1 objet immobilier 1
Un nouveau complexe résidentiel haut de gamme à Budva. Le complexe est situé dans la ville, sur une colline pittoresque. Cet emplacement offre aux résidents un accès facile et pratique à la vaste infrastructure de Budva (dans un rayon de 200 mètres, vous trouverez des boutiques, des restaura…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0
288,558
Agence
VALUE.ONE
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Afficher tout Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Budva, Monténégro
depuis
$216,750
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Des appartements 1+1, 2+1, 3+1 d'une superficie de 52 à 112 mètres carrés sont à vendre dans un complexe résidentiel moderne de classe Business Plus en construction avec une piscine et un espace clos, situé dans le quartier pittoresque de Budva Vidicovac. Les appartements sont situés dans un…
Agence
Montenegro Intel city
Appart-hôtel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Appart-hôtel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Appart-hôtel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Appart-hôtel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Appart-hôtel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Afficher tout Appart-hôtel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Appart-hôtel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Budva, Monténégro
depuis
$1,03M
Options de finition Аvec finition
Appartements de luxe à Dukley Gardens — première ligne de la mer!Appartements de 133 m2 avec vue directe sur la mer Adriatique.Aménagement : deux chambres, deux salles de bains (baignoire et douche), salon avec une grande table à manger, cuisine entièrement équipée avec appareils électroména…
Agence
DOO MNG Built
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Immeuble Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Immeuble Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Immeuble Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Monténégro
depuis
$176,767
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Surface 64 m²
1 objet immobilier 1
A vendre dans une maison en construction, un appartement de 65 m2 est situé au 1er étage et possède sa propre immense terrasse de 20 mètres, qui n'est pas incluse dans le prix 2 chambres 1 salle de bain Prix m² 2500 m Maison à terminer en 2024 Lors de l'achat, vous ne payez pas de taxe de 3 %
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
64.0
276,126
Agence
Montenegro Intel city
