Budva, Monténégro

A vendre dans une maison en construction, un appartement de 65 m2 est situé au 1er étage et possède sa propre immense terrasse de 20 mètres, qui n'est pas incluse dans le prix 2 chambres 1 salle de bain Prix m² 2500 m Maison à terminer en 2024 Lors de l'achat, vous ne payez pas de taxe de 3 %