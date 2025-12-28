  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Herceg Novi
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Herceg Novi
4
Lustica
1
Complexe résidentiel The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$863,089
Options de finition Аvec finition
Acheter avec cryptomonnaie — appartements dans Porto MonténégroLa marque Dukley est située au cœur de Tivat dans une marina de luxe, incarnant un nouveau niveau de luxe et de style de vie.Le quartier de Synchro devient le centre de Tivat avec un nouvel hôtel cinq étoiles, un club de plage av…
Agence
DOO MNG Built
Complexe résidentiel Astar Marina
Meljine, Monténégro
depuis
$299,691
A7-040. Appartement de luxe de deux niveaux en première ligne, Meljine, Herceg NoviA vendre !Deux appartements de luxe à deux niveaux, 44,3 m2 avec une vue parfaite sur la mer dans un projet de boutique sur la première ligne de la mer à Meljin, Herceg Novi.Les appartements comprennent une cu…
Agence
Red Feniks Montenegro
Provodina, Monténégro
depuis
$107,441
Nombre d'étages 4
Surface 43–116 m²
44 objets immobiliers 44
Live Apartment Complex „ River Side "in Igalo. Le complexe est dans l'étape de finition interne. Lancement prévu pour 2022 Variantes d'appartement à vendre: Appartements d'une pièce d'une superficie de 39 – 93 m2 à partir de 87 500 euros. Appartement de deux chambres d'une superficie de …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.0
146,009
Apartment 2 chambres
48.0 – 92.0
166,539 – 355,881
Apartment 3 chambres
66.0 – 116.0
172,235 – 424,981
Apartment 4 chambres
87.0
256,095
Agence
eNovogradnja
Complexe résidentiel Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Đenovići, Monténégro
depuis
$524,055
L'année de construction 2020
Nombre d'étages 5
Nouveau complexe résidentiel fermé haut de gamme avec piscine.Un tout nouveau complexe résidentiel haut de gamme dans la pittoresque ville de Djenovici sur la rivière Herceg Novi. Les fenêtres panoramiques offrent une vue imprenable sur la mer, les montagnes et le projet exclusif Portonovi.S…
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel Modern villas in a gated complex with a tennis court
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$1,74M
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 232–313 m²
2 objets immobiliers 2
Introducing a new residential complex of villas with swimming pools and a tennis court in the suburbs of Herceg Novi. The complex comprises 11 villas, each with spacious open terraces and panoramic sea views, a green area, and a tennis court. The plots are generous, ranging from 700 to 1000 …
Agence
VALUE.ONE
Immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$2,09M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Penthouse spectaculaire duplex avec vue panoramique sur l'Adriatique – Porto MonténégroSurface totale : 179 m2 (110 m2 intérieur + 69 m2 terrasses)Chambres à coucher: 2 (expandables à 4)Salles de bains: 2Prix par m2: €10,027/m2Vivez une vie côtière élevée dans le prestigieux Bâtiment Thea à …
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complexe résidentiel A Star Serenity
Kumbor, Monténégro
depuis
$145,920
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 32–197 m²
3 objets immobiliers 3
Dans la zone touristique la plus prisée de la commune de Herceg Novi, un complexe moderne est en cours de construction – pensé pour un confort de vie exceptionnel et un investissement sûr. 🏊‍♂️ Sur le domaine : • grande piscine d’environ 200 m² • terrain clos et magnifiquement aménagé …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.7
213,943
Apartment 2 chambres
197.1
386,439
Studio
31.7
146,828
Agence
Red Feniks Montenegro
Complexe résidentiel Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Đenovići, Monténégro
depuis
$523,744
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 161 m²
1 objet immobilier 1
Villas design entourées de verdure, à seulement 1,5 km de Portonovi et One & Only à Łenovići.Un mélange parfait d'intimité, de vues imprenables et d'architecture immergée dans la nature.- Taille de la villa: 160–190m2- 2–3 chambres- Vue panoramique sur la mer, la baie et les montagnes- Terra…
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Monténégro
depuis
$289,030
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Unique townhouse in a new residential complex is offered for sale in a picturesque location on the Lushtica Peninsula.   The complex consists of two buildings. The first building is located 50 meters from the sea with a stunning view of the Tivat Bay and the island of Flowers, the St. Ma…
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Monténégro
depuis
$1,16M
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 207 m²
1 objet immobilier 1
Le complexe de villa fermée au-dessus du projet Portonovi à Kumbor est un complexe résidentiel moderne et luxueux avec vue panoramique sur la baie et un large ensemble de ses équipements.Le complexe se compose de 3 phases de construction, qui comprennent 200+ villas de luxe, chacune divisée …
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Monténégro
depuis
$407,160
L'année de construction 2025
Appartements à vendre dans un nouveau complexe dans le meilleur emplacement de la Riviera Herceg Novi, à 150 mètres de la mer et le projet Portonovi. Une vue magnifique sur la mer entourée de nature intacte, la sécurité 24h/24 et une infrastructure complexe rendront votre séjour confortable …
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$681,723
Nombre d'étages 2
Surface 165 m²
1 objet immobilier 1
A new villa complex in a modern style surrounded by an olive grove in the suburbs of the city of Herceg Novi. A total of 8 3-bedroom villas are available for sale, ranging from 165 m2 of internal space. The complex is situated in a quiet and green area, just three kilometers from the c…
Agence
VALUE.ONE
Appart-hôtel Apart hotel Djenovici
Đenovići, Monténégro
depuis
$2,63M
Nombre d'étages 2
Smaller apart hotel for sale in Djenovici. In addition to the hotel there is a plot behind with possibility to build additional units. Excellent location, beach is under lease from local authorities for next 2 years. Family bussines.
Agence
Property Solution Lucassa
