  Monténégro
  Herceg Novi
  Appartement dans un nouvel immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro

Appartement dans un nouvel immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro

Herceg Novi, Monténégro
depuis
$2,09M
depuis
$2,09M/m²
;
18
ID: 27511
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/08/2025

Emplacement

  Pays
    Monténégro
  Région
    Municipalité de Herceg Novi
  Ville
    Herceg Novi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  Parking

Caractéristiques extérieures:

  Ascenseur

À propos du complexe

Penthouse spectaculaire duplex avec vue panoramique sur l'Adriatique – Porto Monténégro
Surface totale : 179 m2 (110 m2 intérieur + 69 m2 terrasses)
Chambres à coucher: 2 (expandables à 4)
Salles de bains: 2
Prix par m2: €10,027/m2

Vivez une vie côtière élevée dans le prestigieux Bâtiment Thea à Boka Place, Porto Montenegro. Ce magnifique penthouse duplex offre une intimité inégalée, une vue imprenable de 180 degrés sur l'Adriatique, et une vie intérieure-extérieure transparente sur 179 m2 d'espace pensé.

Faits saillants
Deux niveaux de vie sophistiquée avec de vastes terrasses ornées de verdure luxuriante
Plafonds à double hauteur (6 mètres) dans le salon avec verre au plafond pour une lumière naturelle maximale
Cuisine design équipée d'appareils Miele et île centrale
Deux chambres et deux salles de bains (une avec baignoire), avec l'option de créer jusqu'à quatre chambres en convertissant le loft
Propriété clé en main, entièrement meublée et prête à emménager
Parking souterrain privé inclus
Accès à la piscine réservée aux résidents et au service de conciergerie 24/7
Solutions de stockage personnalisées intégrées dans l'ensemble
Terrasse & Extérieur Vivre
Les terrasses expansive totalisant 69 m2 offrent une vue panoramique sur l'Adriatique, idéale pour se divertir ou se détendre en toute intimité. La transition sans faille de l'espace intérieur à l'espace extérieur améliore le sens de l'ouverture et de la connexion avec l'environnement magnifique.

Lieu principal
3 minutes à pied de Porto Montenegro Marina
10 minutes en voiture pour l'aéroport international de Tivat
École internationale à distance de marche
Proche du cinéma, club de jazz, SIRO Hotel, restaurants, boutiques, gymnase, salon de beauté et supermarché
Toutes les commodités à distance de marche facile pour un confort ultime

Pourquoi ce Penthouse ?
Un des rares penthouses récemment construits à Porto Monténégro offrant une vue imprenable sur la mer, un espace intérieur généreux et des équipements de classe mondiale. Parfaitement mélangeant vie privée, sécurité et style de vie marina, cette propriété est une résidence ou un investissement idéal.

Pourquoi le Monténégro ?
Le Monténégro se combine Le charme méditerranéen avec stabilité politique, sécurité, faibles taxes, et la beauté naturelle toute l'année. Son utilisation de l'Euro assure la stabilité financière, tandis que la proximité des eaux de l'Adriatique, des stations de ski et des terrains de golf offre des possibilités de loisirs et de vie inégalées.

Ce penthouse duplex représente une occasion rare de posséder une propriété luxueuse et entièrement équipée dans l'une des destinations les plus recherchées de l'Adriatique.

Localisation sur la carte

Herceg Novi, Monténégro

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$2,09M
