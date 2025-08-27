Appartement dans un nouvel immeuble Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro

Penthouse spectaculaire duplex avec vue panoramique sur l'Adriatique – Porto Monténégro

Surface totale : 179 m2 (110 m2 intérieur + 69 m2 terrasses)

Chambres à coucher: 2 (expandables à 4)

Salles de bains: 2

Prix par m2: €10,027/m2

Vivez une vie côtière élevée dans le prestigieux Bâtiment Thea à Boka Place, Porto Montenegro. Ce magnifique penthouse duplex offre une intimité inégalée, une vue imprenable de 180 degrés sur l'Adriatique, et une vie intérieure-extérieure transparente sur 179 m2 d'espace pensé.

Faits saillants

Deux niveaux de vie sophistiquée avec de vastes terrasses ornées de verdure luxuriante

Plafonds à double hauteur (6 mètres) dans le salon avec verre au plafond pour une lumière naturelle maximale

Cuisine design équipée d'appareils Miele et île centrale

Deux chambres et deux salles de bains (une avec baignoire), avec l'option de créer jusqu'à quatre chambres en convertissant le loft

Propriété clé en main, entièrement meublée et prête à emménager

Parking souterrain privé inclus

Accès à la piscine réservée aux résidents et au service de conciergerie 24/7

Solutions de stockage personnalisées intégrées dans l'ensemble

Terrasse & Extérieur Vivre

Les terrasses expansive totalisant 69 m2 offrent une vue panoramique sur l'Adriatique, idéale pour se divertir ou se détendre en toute intimité. La transition sans faille de l'espace intérieur à l'espace extérieur améliore le sens de l'ouverture et de la connexion avec l'environnement magnifique.

Lieu principal

3 minutes à pied de Porto Montenegro Marina

10 minutes en voiture pour l'aéroport international de Tivat

École internationale à distance de marche

Proche du cinéma, club de jazz, SIRO Hotel, restaurants, boutiques, gymnase, salon de beauté et supermarché

Toutes les commodités à distance de marche facile pour un confort ultime

Pourquoi ce Penthouse ?

Un des rares penthouses récemment construits à Porto Monténégro offrant une vue imprenable sur la mer, un espace intérieur généreux et des équipements de classe mondiale. Parfaitement mélangeant vie privée, sécurité et style de vie marina, cette propriété est une résidence ou un investissement idéal.

Pourquoi le Monténégro ?

Le Monténégro se combine Le charme méditerranéen avec stabilité politique, sécurité, faibles taxes, et la beauté naturelle toute l'année. Son utilisation de l'Euro assure la stabilité financière, tandis que la proximité des eaux de l'Adriatique, des stations de ski et des terrains de golf offre des possibilités de loisirs et de vie inégalées.

Ce penthouse duplex représente une occasion rare de posséder une propriété luxueuse et entièrement équipée dans l'une des destinations les plus recherchées de l'Adriatique.