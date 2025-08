Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront

Nouveau condo-hôtel moderne sur le front de mer. Condo-hotel est un projet de développement moderne, confortablement situé à Rafailovici à la Riviera Budva - la destination touristique la plus développée et attrayante au Monténégro. Appartements sont situés directement sur la côte de la mer Adriatique et sur la plage de sable de 2 km de Becici, que beaucoup considèrent la plus belle plage au Monténégro. A Paris en 1935, la plage de Becici reçut Grand prix et fut reconnue comme la plus belle plage d'Europe, trente ans plus tard elle reçut le palmier doré pour la plus belle plage de Méditerranée. Projet est relié à la vieille ville de Budva par une promenade qui va directement par la mer dans la longueur de 5 km, il peut être atteint en moins de 10 minutes par le transport. D'autre part, le complexe est à 4 km du célèbre St Stefan et il est à 5 minutes en transport. L'hébergement dans les appartements offre une expérience unique aux propriétaires et aux invités: vue sur une plage de sable, mer cristalline, magnifiques sommets de montagne et la plus grande île du Monténégro appelée Sveti Nikola.

63 appartements modernes, élégants, luxueusement équipés disponibles pour l'achat et la propriété. De cela, 50 appartements sont en première ligne de la mer, tandis que 13 appartements regardent le jardin et la piscine extérieure.

Le complexe dispose de plusieurs appartements et garages différents: 8 Studios de 52m2 à 55m2

6 appartements d'une chambre à partir de 53m2 et 66m2

42 Appartements de deux chambres de 78m2 à 123m2

5 appartements de trois chambres de 123m2 à 138m2

2 appartements Penthouse de 151m2 à 161m2

36 parkings dans un garage fermé avec ascenseur

Tous les appartements sont vendus par la clé tournante et sont entièrement équipés et prêts à l'emploi. Les appartements sont équipés de mobilier et d'équipement selon les normes de l'industrie hôtelière pour un hôtel 5 étoiles. Les appartements modernes contiennent des salons spacieux avec des cuisines luxueuses, des zones de couchage confortables et calmes, des salles de bains pratiques et des balcons avec portails coulissants translucides. Les futurs propriétaires des appartements Beach Properties auront accès à tous les services, y compris: concierge, réception 24h/24, service de chambre, service de voiturier et de sécurité. De plus, il y a des transferts organisés depuis et vers les aéroports, des excursions, la location d'une voiture, la location d'un yacht, la location d'un hélicoptère et l'organisation de différents types de célébrations à l'intérieur et à l'extérieur du complexe.

Avantages:

Plage

Deux restaurants

Caffe soleil sur le toit terrasse au sixième étage

Piscine extérieure

Hammam

Aire de jeux pour enfants

Magasin de jouets pour enfants

Pharmacie