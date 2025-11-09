  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Tivat
  4. Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM

Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM

Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
;
4
ID: 32848
In CRM: 538021
Dernière actualisation: 09/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Ville
    Tivat

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Tivat, Monténégro
Vous regardez
Complexe résidentiel KVARTIRY OT ZASTROJSIKA POD KLUC V ZILOM KOMPLEKSE KLASSA PREMIUM
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Lastva Park Residential Complex
Complexe résidentiel Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Monténégro
depuis
$716,352
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Surface 288 m²
1 objet immobilier 1
LASTVA PARK est un choix idéal comme résidence principale, maison de vacances ou investissement locatif. Situé dans la charmante Donja Lastva, la zone la plus prestigieuse de Tivat au Monténégro.Le complexe est situé à distance de marche du remblai avec une vue imprenable sur la mer et une m…
Développeur
Lastva Park Residential Complex
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$217,199
Surface 59 m²
1 objet immobilier 1
Le complexe sera situé sur la pente de la Riviera Budva, à Bečići, dans un endroit pittoresque écologiquement propre avec un paysage urbain unique. L'éloignement du bruit de la ville, ainsi qu'une abondance de végétation créent une atmosphère de détente et de tranquillité. L'air de montagne …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
59.0
260,666
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Complexe résidentiel Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Tivat, Monténégro
depuis
$393,066
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Surface 47–81 m²
2 objets immobiliers 2
Apartments in a Premium Residential Complex in a New District of Tivat under Radisson Blu Management!   The complex is designed according to international 5-star hotel standards. It consists of two separate buildings and includes 33 branded residences. Each building is equipped with a …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
47.0
388,126
Apartment 2 chambres
81.0
673,480
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
