  2. Monténégro
  3. Krasici
  4. Complexe résidentiel Kub

Complexe résidentiel Kub

Krasici, Monténégro
depuis
$577,514
;
7
ID: 27469
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Village
    Krasici

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Русский Русский

Complexe résidentiel moderne sur la côte Adriatique

Un complexe résidentiel de nouvelle génération. L'architecture du projet s'inscrit harmonieusement dans le paysage naturel, créant une atmosphère de calme et de convivialité. Le matin commence ici avec les couleurs vives de l'aube sur la mer, et les soirées sont remplies de silence et de chaleur méditerranéenne.

Appartements et villas
Les aménagements spacieux avec fenêtres panoramiques et grandes terrasses offrent une vue sur la baie et les chaînes de montagnes. Chaque appartement et villa est pensé au plus petit détail: intérieurs modernes, lumière maximale et un sens de l'espace.

  • Loft A1 - 157 m2 - 529,199 €
    Salon lumineux, chambre à coucher, deux salles de bains et une terrasse spacieuse pour le petit déjeuner du matin à l'air frais.

  • Duplex A5 - 119,2 m2 - 496 199 €
    Aménagement à deux niveaux : séjour avec salle de bains en bas, deux chambres avec salle de bains en haut. Parfait pour la famille.

  • Duplex A6 - 129,6 m2 - 506,699 €
    Espace fonctionnel avec deux chambres et une terrasse donnant sur la baie.

  • Loft A7 - 183m2 - 639,499 €
    Option de luxe avec deux chambres et une terrasse panoramique où chaque jour est rempli de lumière et d'air marin.

  • Duplex A8 - 150,6 m2 - 529,199 €
    Deux niveaux de confort moderne : un salon avec accès à la terrasse et deux chambres spacieuses.

  • Villa 2 - 350 m2 - 1 800 000 €
    Villa prestigieuse avec sa propre piscine, garage et terrain. Au premier étage - salon et deux chambres, au deuxième - trois autres. Les fenêtres panoramiques offrent une vue sur l'Adriatique et les montagnes.

Infrastructures et installations
Le complexe comprend une piscine à débordement d'une longueur de 25 mètres, une zone bien entretenue et protégée, des équipements modernes d'appartements. L'achat à distance est possible avec paiement dans une monnaie pratique.

Atmosphère et investissement
Ce projet n'est pas seulement le logement, mais l'harmonie de l'architecture et de la nature. C'est un choix pour ceux qui apprécient la beauté, l'intimité et le confort, et considèrent également l'immobilier dans l'Adriatique comme un investissement fiable.

Localisation sur la carte

Krasici, Monténégro

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
