Complexe résidentiel Kub

Complexe résidentiel moderne sur la côte Adriatique

Un complexe résidentiel de nouvelle génération. L'architecture du projet s'inscrit harmonieusement dans le paysage naturel, créant une atmosphère de calme et de convivialité. Le matin commence ici avec les couleurs vives de l'aube sur la mer, et les soirées sont remplies de silence et de chaleur méditerranéenne.

Appartements et villas

Les aménagements spacieux avec fenêtres panoramiques et grandes terrasses offrent une vue sur la baie et les chaînes de montagnes. Chaque appartement et villa est pensé au plus petit détail: intérieurs modernes, lumière maximale et un sens de l'espace.

Loft A1 - 157 m2 - 529,199 €

Salon lumineux, chambre à coucher, deux salles de bains et une terrasse spacieuse pour le petit déjeuner du matin à l'air frais.

Duplex A5 - 119,2 m2 - 496 199 €

Aménagement à deux niveaux : séjour avec salle de bains en bas, deux chambres avec salle de bains en haut. Parfait pour la famille.

Duplex A6 - 129,6 m2 - 506,699 €

Espace fonctionnel avec deux chambres et une terrasse donnant sur la baie.

Loft A7 - 183m2 - 639,499 €

Option de luxe avec deux chambres et une terrasse panoramique où chaque jour est rempli de lumière et d'air marin.

Duplex A8 - 150,6 m2 - 529,199 €

Deux niveaux de confort moderne : un salon avec accès à la terrasse et deux chambres spacieuses.

Villa 2 - 350 m2 - 1 800 000 €

Villa prestigieuse avec sa propre piscine, garage et terrain. Au premier étage - salon et deux chambres, au deuxième - trois autres. Les fenêtres panoramiques offrent une vue sur l'Adriatique et les montagnes.

Infrastructures et installations

Le complexe comprend une piscine à débordement d'une longueur de 25 mètres, une zone bien entretenue et protégée, des équipements modernes d'appartements. L'achat à distance est possible avec paiement dans une monnaie pratique.

Atmosphère et investissement

Ce projet n'est pas seulement le logement, mais l'harmonie de l'architecture et de la nature. C'est un choix pour ceux qui apprécient la beauté, l'intimité et le confort, et considèrent également l'immobilier dans l'Adriatique comme un investissement fiable.