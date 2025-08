Complexe résidentiel Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences

Tivat Hotel & Residences marque le début d'un nouveau chapitre pour l'ancien Hôtel Tivat des années 1970 – en l'honneur du patrimoine original du site, ce complexe hôtelier symbolique, nommé d'après la ville elle-même, est stationné sur le même terrain au cœur de Seljanovo, à quelques pas de la côte et de l'autoroute Adriatique.

Rendant hommage à l'hôtel original Tivat, cet hôtel cinq étoiles de luxe, neuf et amélioré, avec un accès souterrain, fait de l'hôtel un mode de vie.

Avec un total de 33 résidences de marque, les deux blocs résidentiels sont desservis par des équipements communs, une piscine sur le toit et un bar, un restaurant, un spa de santé et des installations de remise en forme. Avec des systèmes centralisés de gestion hôtelière et de location en place, les propriétaires peuvent laisser leurs biens entre des mains capables lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Ouvert toute l'année, le complexe est doté d'une cafétéria sur place, d'une aire de jeux pour enfants et d'un parc paysager.

Résidences de marque



• Toutes les résidences de marque font partie du programme Citoyenneté par investissement

• Un total de 33 résidences de marque à vendre

• Studio, appartements d'une et deux chambres disponibles

• Vue sur le parc, la mer et la montagne

• Prêt-à-déplacer dans des propriétés avec des options de pack de meubles

• Design urbain avec des tons méditerranéens

• Stationnement souterrain sécurisé

• Concierge et sécurité 24 heures sur 24

APPARTEMENTS DE PARCS

Incorporées dans le nouveau quartier, ces résidences de luxe desservies offrent à l'acheteur propriété à vendre, avec accès au parc complexe, aire de jeux et cafétéria, ainsi que la courte 5 minutes à pied de la plage.



• Un total de 44 appartements desservis à vendre

• Tous les appartements font partie du programme Citoyenneté par investissement

• Configurations 1-, 2 et 3 chambres

• Finitions intérieures haut de gamme avec contrôle climatique

• Forfaits de meubles disponibles

• Piscine sur le toit réservée aux résidents

• Vue exceptionnelle sur la ville, le parc et le front de mer

• Accès aux équipements collectifs

• Stationnement dédié