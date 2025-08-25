Équipements: Complexe résidentiel de luxe situé dans la ville pittoresque de Tivat, les appartements dans le complexe sont créés avec un amour du détail, fournissant toutes les commodités nécessaires pour une vie confortable. L'architecture moderne du complexe est conçue de telle sorte que de chaque fenêtre une vue imprenable sur la mer s'ouvre, et selon l'ensemble des avantages et le rapport prix / qualité, il s'agit du meilleur complexe résidentiel de la ville de Tivat aujourd'hui. Territoire fermé. Une vue imprenable sur la mer depuis chaque appartement. Grande piscine sur le territoire du complexe. Accès direct à la plage depuis le complexe. Amarrer pour les bateaux. Terrain de jeu. Terrain de sport. Grand choix d'appartements. Systèmes de séparation, chaudières. Plomberie de fabricants haut de gamme. Internet haut débit. Surveillance vidéo. Service de conciergerie.



Lieu:

La parcelle borde une pinède avec une aire de loisirs équipée;

A distance de marche: magasins, restaurants, plages propres, ainsi que le remblai du port le plus prestigieux d'Europe - Porto Monténégro.

L'aéroport international de Tivat est très proche, à seulement 5 minutes en voiture du complexe.

Nous vous aiderons à obtenir un permis de séjour pour l'immobilier!!!

Laissez-vous aider et louer !!



Avec notre aide, vous allez acquérir un objet liquide qui vous apportera des revenus!

Agence immobilière enregistrée au Monténégro GATE Realty!

Nous sommes en contact avec nos clients !