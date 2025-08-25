  1. Realting.com
  Monténégro
  Tivat
  Complexe résidentiel

Complexe résidentiel

Tivat, Monténégro
depuis
$131,538
;
8
ID: 27484
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 538936
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 25/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Ville
    Tivat

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

Équipements: Complexe résidentiel de luxe situé dans la ville pittoresque de Tivat, les appartements dans le complexe sont créés avec un amour du détail, fournissant toutes les commodités nécessaires pour une vie confortable. L'architecture moderne du complexe est conçue de telle sorte que de chaque fenêtre une vue imprenable sur la mer s'ouvre, et selon l'ensemble des avantages et le rapport prix / qualité, il s'agit du meilleur complexe résidentiel de la ville de Tivat aujourd'hui. Territoire fermé. Une vue imprenable sur la mer depuis chaque appartement. Grande piscine sur le territoire du complexe. Accès direct à la plage depuis le complexe. Amarrer pour les bateaux. Terrain de jeu. Terrain de sport. Grand choix d'appartements. Systèmes de séparation, chaudières. Plomberie de fabricants haut de gamme. Internet haut débit. Surveillance vidéo. Service de conciergerie.

Lieu:

  • La parcelle borde une pinède avec une aire de loisirs équipée;
  • A distance de marche: magasins, restaurants, plages propres, ainsi que le remblai du port le plus prestigieux d'Europe - Porto Monténégro.
  • L'aéroport international de Tivat est très proche, à seulement 5 minutes en voiture du complexe.

Nous vous aiderons à obtenir un permis de séjour pour l'immobilier!!!
Laissez-vous aider et louer !!

Avec notre aide, vous allez acquérir un objet liquide qui vous apportera des revenus!
CONSULTATION GRATUITE!!!

Nous faisons des offres en ligne!!

Agence immobilière enregistrée au Monténégro GATE Realty!
Nous sommes en contact avec nos clients !

Localisation sur la carte

Tivat, Monténégro

Complexes similaires
Complexe résidentiel in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$152,318
Appart-hôtel Kolasin Valleys
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
depuis
$463,891
Complexe résidentiel Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$158,322
Immeuble Pole
Polje, Monténégro
depuis
$74,168
Complexe résidentiel Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Monténégro
depuis
$232,542
Autres complexes
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Immeuble
Afficher tout Immeuble
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$122,293
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Surface 38–76 m²
3 objets immobiliers 3
Nouveau complexe de luxe. Solution architecturale futuriste avec des éléments de design classique, qui crée son unicité. Basé sur la tradition et en regardant vers l'avenir, ce projet non seulement surprend, mais s'inscrit également parfaitement dans l'incroyable paysage du Monténégro. Servi…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.5 – 55.0
122,343 – 154,420
Apartment 2 chambres
76.0
213,380
Agence
GATE Realty
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Becici, Monténégro
depuis
$149,702
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Продается квартира в популярном месте Будвы с 2 спальнями 56м2! Il s'agit d'un appartement privé de 56 m2 dans le nouveau bâtiment, avec 2 salles de bains, 2 terrasses et 1 salle de bains. L'appartement est situé dans une maison de 4 étages et 5 étages dans un magasin personnel. Les balcons …
Agence
Montenegro Intel city
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$124,986
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
🗝️ Un appartement clé en main sur la côte de la perle de la mer Adriatique💹 A ce stade, 20% de rendementVersements possibles jusqu'en décembre 2026📍Herzen-Novi, Monténégro🏨 État de préparation de l'installation Décembre 2026Situé le long de la côte adriatique, une petite ville avec une beaut…
Agence
Зарубежная недвижимость
