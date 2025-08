Complexe résidentiel New residential complex with sea view in Becici

Le complexe sera situé sur la pente de la Riviera Budva, à Bečići, dans un endroit pittoresque écologiquement propre avec un paysage urbain unique. L'éloignement du bruit de la ville, ainsi qu'une abondance de végétation créent une atmosphère de détente et de tranquillité. L'air de montagne non seulement crée une fraîcheur agréable en été, mais a également un effet régénérant sur tout le corps, qui devient rapidement plus fort, mieux, plus durable. Une poussée de puissance, de gaieté et d'énergie apparaîtra. Nos architectes ont conçu le bâtiment de sorte que presque chaque appartement ait une vue sur la mer, la montagne et la ville. Ici vous pouvez profiter de belles vues, obtenir un vrai plaisir esthétique.

Une piscine sur le toit sera construite à la disposition des résidents, où ils pourront bronzer et profiter d'excellentes vues sur la mer, un parking souterrain couvert pour 69 espaces avec des salles de stockage individuelles et une cour confortable avec un gazebo et un endroit pour un rostil

La particularité du complexe est qu'il sera situé à 10 minutes de la plage de Bečići, à proximité de l'infrastructure clé et de divertissement. Pour les promenades et la détente, la promenade est longue de 7 km, 3 grandes plages sont à distance de marche. Pour la vieille ville de Budva le long de la plage, il est seulement 20 minutes à pied. L'aéroport de Tivat est à 30 minutes en voiture, l'aéroport de Podgorica est à 1 heure.

