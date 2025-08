Complexe résidentiel v Dobrote

La vie dont tu rêvais

Nous vous présentons un complexe résidentiel exclusif, l'incarnation de l'élégance et le confort exquis au cœur de Boki Kotorskaya - la perle de l'Adriatique. Ici, à seulement 150 mètres du rivage, des vues inspirantes, la brise marine et l'architecture imprégnées de tradition et de style fusionnent.

Emplacement parfait

Le complexe est situé dans le village de Ljuta - l'un des coins les plus ensoleillés de Boki-Kotorska, entre le Kotor historique et le pittoresque Perast. Cet endroit est une véritable oasis de paix et d'intimité, entourée de montagnes et de mer, mais à seulement 20 km de l'aéroport de Tivta. Les pontifes en pierre, les chambres centenaires, l'eau turquoise et l'authenticité de l'architecture ancienne de la pêche créent une atmosphère unique pour la vie et les loisirs.

Design inspiré par la nature et l'histoire

Le complexe se compose de deux bâtiments - Le Soleil et La Lune, symbolisant l'harmonie de l'énergie du jour et du rêve de la nuit. Les deux bâtiments sont rejoints par une terrasse spacieuse avec une piscine panoramique, un espace de détente et un paysage méditerranéen. Les façades sont faites avec des matériaux naturels, dans l'esprit de l'architecture traditionnelle de Primorye.

Confort haut de gamme

Le complexe comprend:

Terrasses panoramiques donnant sur la baie et les montagnes;

Complexe SPA moderne avec sauna;

Piscine spacieuse avec chaises longues;

Zone de conditionnement physique;

stationnement souterrain;

Locaux de service : buanderie, salon, réception.

Chaque appartement est fabriqué selon des normes élevées en utilisant uniquement des matériaux premium: parquet Chevron, plomberie Villeroy & Boch, Grohe, fenêtres en aluminium avec triple vitrage et serrures intelligentes. La possibilité de design d'intérieur individuel en collaboration avec un studio de design local.

Un nouveau niveau de vie en mer

Ce n'est pas seulement un logement, c'est un style de vie. C'est un endroit où chaque détail est créé pour votre confort, votre intimité et votre inspiration. Les rêves prennent vie et la vie quotidienne devient l'art de vivre magnifiquement.