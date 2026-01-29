  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Bar
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Podgorica
2
Herceg Novi
4
Risan
2
Municipalité de Budva
36
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
Complexe résidentiel 30.20 m² Studios in a New Building at a Reduced Price
26, Monténégro
depuis
$76,952
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
For sale — studios in Bar (Čeluga). New building, comfort, and convenient location. Details: • Area: 30.20 m² • Floors: 1, 3, 4, 6 (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion date: Decemb…
Agence
DOO MNG Built
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Complexe résidentiel Sovremennaa kvartira s vidom na more idealnyj variant dla zizni i otdyha
Bar, Monténégro
depuis
$118,651
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Modern apartment with sea view — an ideal option for living or vacation. Details: • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Condition: new building • Parking: in front of the building • Construction completion: December 2025
Agence
DOO MNG Built
Complexe résidentiel New building, ready to move in.
Complexe résidentiel New building, ready to move in.
Complexe résidentiel New building, ready to move in.
Complexe résidentiel New building, ready to move in.
Complexe résidentiel New building, ready to move in.
Complexe résidentiel New building, ready to move in.
Bar, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
For sale — one-bedroom apartment with sea view in Bar (Čeluga). New building, ready to move in. Details: • Area: 45.78 m² • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion…
Agence
DOO MNG Built
TekceTekce
Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Appart-hôtel Park Rezidens
Bar, Monténégro
depuis
$108,820
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
PARK Residence - это новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестиций. Комплекс состоит из 3 блоков: Блок А - состоит из различных типов жилых квартир. Блок В - с 1 по 5 этаж расположен 4-звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж. Бл…
Agence
Риэлтор без границ
