Complexe résidentiel A new exclusive project on the Budva Riviera

Nouveau projet exclusif haut de gamme sur la Riviera Budva dans le village de Reževići.

Un endroit idéal pour investir et vivre.



Le projet est situé dans l'une des zones les plus prestigieuses de la Riviera Budva, offrant une combinaison unique de beauté naturelle, d'isolement et d'infrastructures développées. Vue panoramique sur la mer Adriatique, à distance de marche des meilleures plages et restaurants, font de ce complexe le choix parfait pour ceux qui apprécient le confort et la qualité de vie.

Avantages du projet :



• Vue panoramique: Les appartements disposent de terrasses ouvertes avec vue imprenable sur la mer.

• Infrastructure: 4 piscines, centre SPA, salle de fitness, restaurants, espaces lounge, garage, zone pour enfants.

• Sécurité et confidentialité: Communauté fermée, service de conciergerie 24/7.

• Haute qualité de construction: Matériaux haut de gamme, technologies modernes, solutions écoénergétiques.

• Appel à l'investissement : Potentiel élevé de croissance de la valeur immobilière et de revenu locatif stable.



Types d'appartements et caractéristiques:



• Appartements d'une chambre, allant de 55 à 63 m2.

• Appartements de deux chambres, allant de 75 à 92 m2.

Chaque appartement est vendu avec des finitions fines et est équipé de la climatisation Samsung, Hansgrohe et Geberit articles de toilette, armoires intégrées, et cuisines.



L'aéroport international se trouve à seulement 30 minutes en voiture, ce qui facilite les déplacements fréquents.



Proximité des emplacements clés:



Plages:



• Drobni Pijesak – 1,2 km

• Sveti Stefan – 1.8 km

• Galija Beach Club – 2,9 km

Villes:



• Budva – 11 km

• Kotor – 25 km

• Tivat – 38 km.



Aéroports:

• Aéroport de Tivat – 32 km

• Aéroport de Podgorica – 62 km

• Aéroport de Dubrovnik – 81 km.

Plus d'informations détaillées sur les appartements d'une chambre et de deux chambres dans le complexe.