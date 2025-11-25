Appartement dans un nouvel immeuble FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!

À vendre ! Appartements avec vue directe sur la mer à Bečići!

Un nouveau bâtiment résidentiel achevé en 2020 — construction de haute qualité dans un quartier moderne près du complexe Monte Dreams. Le bâtiment est occupé à 80%.

La mer est à seulement 800 m, avec des magasins et toutes les infrastructures nécessaires à proximité.

Options disponibles:

• Appartement 1 chambre — 51 m2, prix 132 600 € (2600 €/м2)

• Appartement de 2 chambres — 63 m2, prix 166 900 € (2650 €/м2)

Il n'y a pas de tels prix sur le marché, même pour les bâtiments en construction. Dépêchez - vous: il ne reste que quelques appartements!

Les appartements offrent une vue panoramique directe sur la mer Adriatique.

Les unités sont entièrement prêtes à vivre: seule l'installation d'une cuisine et de meubles intégrés est nécessaire.

Notre agence fournit des services pour l'ameublement et la gestion de votre propriété, de l'aménagement intérieur à la gestion de la location.

Contactez-nous aujourd'hui et choisissez votre appartement de rêve à Bečići!