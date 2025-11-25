  1. Realting.com
  Appartement dans un nouvel immeuble FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!

FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!

Becici, Monténégro
depuis
$152,798
depuis
$2,996/m²
;
10
ID: 32929
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Village
    Becici

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

À vendre ! Appartements avec vue directe sur la mer à Bečići!

Un nouveau bâtiment résidentiel achevé en 2020 — construction de haute qualité dans un quartier moderne près du complexe Monte Dreams. Le bâtiment est occupé à 80%.
La mer est à seulement 800 m, avec des magasins et toutes les infrastructures nécessaires à proximité.

Options disponibles:
• Appartement 1 chambre — 51 m2, prix 132 600 € (2600 €/м2)
• Appartement de 2 chambres — 63 m2, prix 166 900 € (2650 €/м2)

Il n'y a pas de tels prix sur le marché, même pour les bâtiments en construction. Dépêchez - vous: il ne reste que quelques appartements!

Les appartements offrent une vue panoramique directe sur la mer Adriatique.

Les unités sont entièrement prêtes à vivre: seule l'installation d'une cuisine et de meubles intégrés est nécessaire.

Notre agence fournit des services pour l'ameublement et la gestion de votre propriété, de l'aménagement intérieur à la gestion de la location.

Contactez-nous aujourd'hui et choisissez votre appartement de rêve à Bečići!

Localisation sur la carte

Becici, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
