Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach

Un tout nouveau bâtiment résidentiel moderne dans la ville balnéaire populaire de Bečići. Le bâtiment est situé sur l'autoroute Adriatique, à seulement 10 minutes en voiture du centre de Budva. À proximité, vous trouverez un supermarché et des restaurants de fruits de mer. C'est le cinquième bâtiment d'un nouveau développement par le même promoteur, les quatre bâtiments précédents étant déjà achevés et occupés.

La plage de sable est à seulement 200 mètres par une route plate.

Le bâtiment se compose de six étages et 39 appartements avec une à trois chambres. Presque tous les appartements offrent une vue imprenable sur la mer et la plage de Bečići. Les unités sont vendues avec finition de haute qualité et plomberie intégrée. Le complexe dispose d'un ascenseur et de places de stationnement. Tous les appartements disposent de finitions de haute qualité et d'un système de climatisation pour le refroidissement et le chauffage. La télévision par câble, le téléphone et les connexions Internet sont disponibles.

Le développeur propose un plan de paiement d'acompte lié aux phases de construction, qui est l'un des modes de paiement les plus courants pour l'achat de nouveaux appartements au Monténégro:

• Paiement initial de 35 % à la signature du contrat

• 20%, 15%, 15% et 10% tous les six mois

• 5% à la fin de la construction.



La date d'achèvement prévue est 2027.

A propos de Bečići.

Bečići est une charmante station balnéaire connue pour sa magnifique plage. Un tunnel piétonnier relie la promenade de Bečići à Budva, offrant une route panoramique pour marcher et faire du vélo jusqu'à la vieille ville de Budva. Dans la direction opposée, la promenade s'étend jusqu'au village de Kamenovo, avec de belles plages, restaurants et cafés avec une vue imprenable.

La ville abrite des hôtels bien connus tels que Splendid, qui dispose d'un luxueux centre SPA et d'un restaurant japonais, et Mediterran, qui dispose de son propre parc aquatique.



Exemples d'appartements dans le complexe: Appartement d'une chambre, appartement de trois chambres.