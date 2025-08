Complexe résidentiel Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay

Horizon — un quartier exclusif dans la baie de Luštica.



Découvrez un espace unique où les matins commencent par le soleil qui se lève sur la mer, et les jours sont remplis du silence paisible des terrains de golf qui s'étendent à l'horizon.



Horizon est un quartier résidentiel isolé et prestigieux, situé sur une colline avec une vue panoramique imprenable sur la mer Adriatique et l'horizon. La communauté dispose d'une piscine, d'un espace détente et d'un jardin.



PAIEMENTS SPÉCIAUX



• Acompte minimum – seulement 20%

• Plan de paiement sans intérêt sur 4 ans avec versements trimestriels

• Déménagement ou commencer à gagner un revenu locatif à l'achèvement de la propriété

• Gérer votre plan de paiement tout en recevant un revenu de location pendant trois ans avant le paiement final

Chaque maison ici est conçue pour se fondre dans le paysage naturel et offrir un sentiment d'harmonie avec les environs. Des terrasses spacieuses, une architecture méditerranéenne en pierre locale, des jardins paysagés avec des oliviers et des citronniers, et des piscines à débordement font de ce quartier une véritable incarnation de style et de confort.



En achetant un appartement à Horizon, vous gagnez un style de vie exclusif, y compris:



• Accès aux plages et aux piscines

• Service de conciergerie, sécurité et vidéosurveillance

• Service de navette vers la promenade et les aires de stationnement

• Accès au programme de location

• Réductions sur les séjours à l'hôtel 5 étoiles The Chedi

• Clubhouse: frais d'initiation et 3 ans d'adhésion inclus dans le prix

• Services haut de gamme tels que spa, yacht marina, gymnase, restaurants et magasins

• Gestion des biens à longueur d'année

• Parking : location d'une place de parking dans le garage souterrain depuis 25 ans.

Luštica Bay est un projet de grande envergure offrant un style de vie en bord de mer unique avec une infrastructure bien développée et un haut niveau de service:



• Vue unique sur l'Adriatique et la baie de Kotor

• Cinq plages, un terrain de golf de 18 trous (en construction) et une marina

• Architecture de style méditerranéen, aménagements spacieux et finitions de haute qualité

• Trois aéroports internationaux à proximité.



Le développement est conçu comme une ville de club qui rassemble des gens du monde entier passionnés de golf, de yacht, de sports nautiques, ou tout simplement à la recherche d'une belle et élégante retraite entourée de nature intacte et de mer cristalline.



Caractéristiques du projet:

• Infrastructure urbaine

• Plages privées

• Piscines et centres de spa

• Promenade luxueuse avec marina, restaurants et magasins.

• L'hôtel Chedi

• École internationale, centres médicaux, centre de thalassothérapie, centre de conférences et autres installations offrant un confort tout au long de l'année.



C'est le premier véritable éco-projet qui suit les normes de certification LEED Silver.



C'est une ville avec une architecture unique qui combine des éléments traditionnels et modernes.

Choisissez votre style de vie!