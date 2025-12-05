Quartier résidentiel Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!

Appartements dans un nouveau complexe à seulement 350 mètres de la côte azure de Bečići, à proximité des meilleures plages, restaurants et hôtels prestigieux comme Splendid et Iberostar 4*. Ici, l'atmosphère de la station se marie parfaitement avec le confort de la vie urbaine, une option idéale pour l'investissement ou la résidence permanente.

Taille de l'appartement: de 27 m2 à 135 m2.

PLAN D'INSTALLATION sur 1,5 ans

Premier paiement — seulement 50%!

(Par exemple, pour un studio en montage, le premier paiement n'est que 40 500 €!)

Croissance du capital: +25-30% en 18 mois.

Votre maison près de la mer vous attend — faites un pas vers votre rêve aujourd'hui!

Options de paiement flexibles disponibles!