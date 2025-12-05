  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Becici
  4. Quartier résidentiel Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!

Quartier résidentiel Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!

Becici, Monténégro
depuis
$124,655
depuis
$3,196/m²
05/12/2025
$124,655
05/12/2025
$12,466
;
8
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33032
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Village
    Becici

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Appartements dans un nouveau complexe à seulement 350 mètres de la côte azure de Bečići, à proximité des meilleures plages, restaurants et hôtels prestigieux comme Splendid et Iberostar 4*. Ici, l'atmosphère de la station se marie parfaitement avec le confort de la vie urbaine, une option idéale pour l'investissement ou la résidence permanente.

Taille de l'appartement: de 27 m2 à 135 m2.

PLAN D'INSTALLATION sur 1,5 ans
Premier paiement — seulement 50%!
(Par exemple, pour un studio en montage, le premier paiement n'est que 40 500 €!)

Croissance du capital: +25-30% en 18 mois.

Votre maison près de la mer vous attend — faites un pas vers votre rêve aujourd'hui!
Options de paiement flexibles disponibles!

Localisation sur la carte

Becici, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Appart-hôtel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Budva, Monténégro
depuis
$1,03M
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Monténégro
depuis
$204,870
Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$261,872
Immeuble
Bratesici, Monténégro
depuis
$89,691
Complexe résidentiel ELITNYJ ZILOJ KOMPLEKS V TIVATE
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Vous regardez
Quartier résidentiel Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Becici, Monténégro
depuis
$124,655
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Immeuble Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Immeuble Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Immeuble Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Monténégro
depuis
$176,767
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Surface 64 m²
1 objet immobilier 1
A vendre dans une maison en construction, un appartement de 65 m2 est situé au 1er étage et possède sa propre immense terrasse de 20 mètres, qui n'est pas incluse dans le prix 2 chambres 1 salle de bain Prix m² 2500 m Maison à terminer en 2024 Lors de l'achat, vous ne payez pas de taxe de 3 %
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
64.0
273,775
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$633,628
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 12
Surface 78 m²
1 objet immobilier 1
New condo hotel under construction right on the beachfront in Becici in the center of Budva Riviera – the most developed and attractive to tourist part of the coast of Montenegro.   Hotel has direct access to the 2 kilometers long beach which is considered the most beautiful in Montenegr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
78.0
636,090
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Afficher tout Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY OT ZASTROJSIKA V KOTORE
Kotor, Monténégro
Prix ​​sur demande
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Realting.com
Aller