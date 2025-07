Complexe résidentiel

Dans le quartier pittoresque de Donja Lastva, situé dans la ville de Tivat, il est prévu de construire une mini-ville exclusive composée de seize maisons. Ce complexe se distingue par son excellent emplacement, notamment sa proximité avec Porto Montenegro, ainsi que les écoles et jardins d'enfants, ce qui le rend particulièrement attrayant pour les résidents et les investisseurs.

Chaque maison du complexe sera équipée d'un garage souterrain offrant commodité et sécurité aux résidents. Les appartements proposés dans chaque maison sont réalisés dans un cadre classique et décorés dans le style méditerranéen. Lors de leur finition, seuls des matériaux de haute qualité seront utilisés pour assurer un maximum de confort et de satisfaction de vivre dans l'une des villes les plus désirables du Monténégro.

Déjà en construction, une partie importante des appartements de ce complexe a été vendue, ce qui souligne sa popularité et son potentiel en tant qu'objet d'investissement idéal pour générer des revenus passifs à l'avenir.

Le coût des appartements dans le complexe varie selon plusieurs facteurs, dont la vue depuis les fenêtres (en mer ou sans vue sur la mer) et les étages. Cela donne aux acheteurs potentiels la possibilité de choisir l'option qui convient le mieux à leurs préférences et à leur budget.