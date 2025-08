Complexe résidentiel New luxury residential building in Budva

Un nouveau complexe résidentiel haut de gamme à Budva. Le complexe est situé dans la ville, sur une colline pittoresque. Cet emplacement offre aux résidents un accès facile et pratique à la vaste infrastructure de Budva (dans un rayon de 200 mètres, vous trouverez des boutiques, des restaurants, des cafés, des écoles et des installations médicales), tandis qu'une agréable promenade vers les plages vierges de Budva dure seulement 8-10 minutes.

Dans le même temps, les propriétaires d'appartements dans le complexe seront entourés par la tranquillité et des vues exceptionnelles de la nature, qui est particulièrement précieux dans un emplacement côtier si populaire.

La vue panoramique sur la mer est visible depuis le niveau le plus bas de l'édifice, dégagée par d'autres structures. De là, on peut profiter d'une vue imprenable sur la mer, la belle île de Sveti Nikola, le célèbre Sveti Stefan et la charmante vieille ville avec les montagnes pittoresques en arrière-plan.

En plus de son emplacement unique, le complexe disposera de nombreux équipements:

- une piscine à débordement de 25 mètres avec vue imprenable sur la mer;

- une piscine qui passe en douceur de l'intérieur à l'extérieur, chauffée jusqu'à 34 degrés Celsius, disponible toute l'année;

- un complexe de spa avec des vestiaires confortables, y compris une piscine intérieure d'environ 15 mètres de long, un jacuzzi, sauna, hammam, sel, et une salle de massage, permettant la détente et le repos sans quitter la maison;

- une salle de sport;

- une salle de jeux pour enfants de 50 mètres carrés, où vos enfants peuvent jouer en toute sécurité et heureux, vous donnant un peu de "temps";

- une salle de conférence de 300 mètres carrés et un espace de coworking, idéal pour les présentations, les formations, les réunions d'affaires et le travail à distance pour les professionnels de l'informatique et autres;

- un service complet de conciergerie, y compris un service de voiturier, d'assistance aux bagages, de sécurité et d'entretien, assurant un maximum de confort pour vous et vos invités. En outre, le complexe dispose de zones d'entrée spacieuses avec une réception.

Le vaste terrain autour du complexe permet un accès facile pour les minibus et les véhicules spécialement équipés pour les personnes handicapées, offrant un maximum de commodité pour les clients.

La moitié des appartements du complexe disposent de grandes terrasses vertes, idéales pour installer des chaises longues, un jacuzzi et un coin repas, de sorte que vous pouvez profiter de la vue magique de Budva, sans quitter votre maison.

Le dernier étage sera doté de penthouses luxueux, chacun avec son propre grand espace de relaxation sur le toit avec un jacuzzi et une cuisine extérieure (bar, grill, réfrigérateur). Un des penthouses aura même sa propre piscine, et tous seront équipés de cheminées. Les penthouses de ce complexe offrent un niveau de luxe comparable à des villas exclusives.

Vivre dans ce complexe résidentiel est proche de rester dans un hôtel 5 étoiles. Le personnel est toujours sur place, fournissant des serviettes fraîches, le nettoyage du sauna et de la piscine, le maintien de la propreté de la salle de sport, et plus encore. De plus, des règles communautaires sont en place pour assurer aux résidents la tranquillité et la tranquillité la nuit. Les parties au bord de la piscine et autres perturbations qui pourraient compromettre le confort des résidents sont interdites.

Nous offrons également des salles de stockage et des places de parking dans le garage souterrain à acheter.